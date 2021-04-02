Пт, 2.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

ПИТАЛСЯ РЕГУЛЯРНО ⟩ Степаненко требует от Петросяна вернуть деньги за еду

Елена Степаненко ФОТО: Кадр из передачи

Дележка имущества бывших супругов начинает напоминать театр абсурда

Сегодня прошло очередное судебное заседание, на котором актриса Елена Степаненко выдвинула новую порцию претензий к своему бывшему супругу. По ее требованию, Евгений Петросян должен вернуть ей деньги, которые он в свое время потратил на еду. Доказательства ущемления интересов своей клиентки предоставил защитник Елены Григорьевны, потребовавший взыскать с Евгения Вагановича средства за питание.

«Это похоже на сюр, но она требует вернуть деньги, которые Евгений Ваганович потратил на еду в 2016 и 2017 годах. Там указано, что питался он регулярно, от двух до четырех раз в день, покупал продукты и средства гигиены. Где-то в кафе поел на 600 рублей, где-то — на 300. Он в эти годы часто летал в командировки, на гастроли. Все это заботливо подсчитано благодаря выпискам со счетов. Я на слушании задал вопрос: Петросян должен был на каждую трапезу получать письменное разрешение от Степаненко? Отправлять ей факс?» — возмущается защитник Петросяна Сергей Жорин в беседе со «СтарХитом».
 
Окружение Петросяна уже давно пришло к выводу, что Степаненко постоянно составляет новые иски именно из-за обиды. Не так давно актриса потребовала от бывшего мужа коллекцию его книг. Примечательно, что Евгений Ваганович собирал библиотеку всю свою сознательную жизнь, и жена никогда не интересовалась его увлечением до момента начала дележки совместно нажитого имущества.

По всей видимости, отставная супруга не может простить Петросяну его романа с молодой помощницей, к которой он впоследствии и ушел из семьи. Увы, два человека, прожившие бок о бок несколько десятилетий, так и не сумели расстаться, как цивилизованные люди. «Дело в том, что каждый раз представители Степаненко пересматривают свои требования и приносят все новые иски — где хотят для своей клиентки на 5, 10, 20 и, в конце концов, на 50 миллионов больше», — пожаловался адвокат Петросяна.

НАВЕРХ
Back