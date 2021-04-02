ПИТАЛСЯ РЕГУЛЯРНО ⟩ Степаненко требует от Петросяна вернуть деньги за еду
Дележка имущества бывших супругов начинает напоминать театр абсурда
Дележка имущества бывших супругов начинает напоминать театр абсурда
Сегодня прошло очередное судебное заседание, на котором актриса Елена Степаненко выдвинула новую порцию претензий к своему бывшему супругу. По ее требованию, Евгений Петросян должен вернуть ей деньги, которые он в свое время потратил на еду. Доказательства ущемления интересов своей клиентки предоставил защитник Елены Григорьевны, потребовавший взыскать с Евгения Вагановича средства за питание.
По всей видимости, отставная супруга не может простить Петросяну его романа с молодой помощницей, к которой он впоследствии и ушел из семьи. Увы, два человека, прожившие бок о бок несколько десятилетий, так и не сумели расстаться, как цивилизованные люди. «Дело в том, что каждый раз представители Степаненко пересматривают свои требования и приносят все новые иски — где хотят для своей клиентки на 5, 10, 20 и, в конце концов, на 50 миллионов больше», — пожаловался адвокат Петросяна.