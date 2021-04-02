ВЕСЕННЕЕ СОЛНЦЕ КОВАРНО! ⟩ Дерматолог назвала категории людей с высоким риском рака кожи

«Если вы в прошлом обгорали, то есть у вас был фотодерматит в виде яркого покраснения после солнца, когда вы чесались, или были волдыри, это тоже предикт того, что вполне возможно спровоцировать меланому», — пояснила она. Также следить за здоровьем необходимо людям, которые часто посещают солярий.

По словам Галлямовой, любое образование, которое появилось в зрелом возрасте, как правило, на открытых участках кожи, должно насторожить. Оно может быть похоже по оттенку на родинку или быть бесцветным. На возможное развитие меланомы может указывать изменение цвета, размера или формы имеющихся родинок.