Светлана Лобода заразилась коронавирусом

«Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат», — написала исполнительница, сообщает Lenta.ru.

38-летняя знаменитость отметила, что ей пришлось перенести сольный концерт в Барвиха Luxury Village, запланированный на 16 апреля. Отдельные комментаторы не поверили певице, посчитав ее заявление первоапрельским розыгрышем. Остальные подписчики пожелали исполнительнице скорого выздоровления.

В марте текущего года Светлану Лободу заподозрили в тайных выступлениях на Украине. Утверждалось, что поп-звезда, в настоящее время проживающая в Москве, отыграла концерт на частной вечеринке в Киеве



