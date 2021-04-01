39-летняя Вера Брежнева показала идеальную фигуру на пляже

На фотографии звезда запечатлена на песчаном пляже в черном открытом купальнике. Свой образ она дополнила черной шляпой, солнцезащитными очками и золотой цепочкой. Нижняя часть тела певицы была спрятана под полосатым парео.

Комментируя фото, Вера написала, что является счастливой мамой 20-летней дочери, а также поблагодарила всех за поздравления. Брежнева отметила, что для нее большое счастье то, что она наконец-то может провести время со своими обеими дочерьми.