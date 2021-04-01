Настя Ивлеева раскрыла два главных страха в своей жизни
Ведущая призналась, что дорожит и личной жизнью, и карьерой, пишет Пятый канал.
Ведущая призналась, что дорожит и личной жизнью, и карьерой, пишет Пятый канал.
Поклонники знают Настю Ивлееву как девчонку-оторву, «Настюшку-опасность» и просто зажигательную ведущую, готовую на все ради приключений. Тем сильнее их удивило последнее признание звезды. В гостях YouTube-шоу «Джарахов» звезда раскрыла самые главные страхи, которые ее преследуют по жизни. Удивительно, но они оказались между собой никак не связаны.
У меня есть два страха. Первый — потерять Леху (Алексей Узенюк, рэпер Элджей), второй — свою популярность. Не в том плане, чтобы быть на хайпе, но в целом, когда ты в один миг просыпаешься, а у тебя ничего нет. Это нормально. Ты всю жизнь к этому идешь,
– сказала Ивлеева.
Гораздо сложнее для нее было ответить на вопрос о том, какие бытовые черты раздражают ее в муже. По словам Ивлеевой, они оба достаточно занятые люди, и потому у них нет времени искать друг в друге изъяны и недостатки.