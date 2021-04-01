Настя Ивлеева раскрыла два главных страха в своей жизни

У меня есть два страха. Первый — потерять Леху (Алексей Узенюк, рэпер Элджей), второй — свою популярность. Не в том плане, чтобы быть на хайпе, но в целом, когда ты в один миг просыпаешься, а у тебя ничего нет. Это нормально. Ты всю жизнь к этому идешь,