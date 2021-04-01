ФОТО ⟩ Сексуальность на болоте: эстонская блогер показала красивую фигуру в трико

Заядлая путешественница и писательница, Керту Юккум, во вторник опубликовала свои недельные достижения в Instagram. Прежде всего, она гордится своим здоровым образом жизни. Есть причина: преодолеть почти 16 километров за день - это непросто, пишет Elu24.

Движение также окупилось тем, что по словам Юккум, она похудела на три килограмма за неделю. Юккум, привыкшая к зимнему плаванию, также показала прекрасную фигуру в Instagram, разместив фотографию, на которой она катается по льду замершего болота в трико.

Но Керту в Эстонии ненадолго. «Купила билет на самолет в Испанию!» - подтвердила она в описании поста.



