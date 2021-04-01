ФОТО ⟩ Президентский дворец выставлен на продажу

В 1937–1938 года было построено административное здание Канцелярии Президента Республики над верхним прудом Кадриорга, по проекту архитектора Алара Котли. При проектировании нового административного здания президента рядом с Кадриоргским замком архитектору пришлось решить непростую задачу: строительство не должно было разрушить весь замечательный архитектурный ансамбль в стиле барокко.

Vabariigi presidendi kantselei. ФОТО: LIIS TREIMANN /Postimees

Краеугольный камень был заложен государственным старейшиной Константином Пятсом 12 августа 1937 года. Были произнесены следующие слова: «Это здание должно прослужить много лет, и власть, которая будет передана сюда по новой конституции - будь вечной». 19 сентября 1938 года он переехал в законченное помещение.

Vabariigi presidendi kantselei. ФОТО: LIIS TREIMANN /Postimees

Административное здание Кадриорга и его убранство - один из самых ярких образцов эстонского искусства 1930-х годов. Первоначальный внешний вид и внутреннее оформление здания в значительной степени сохранились до наших дней. Помимо кабинета главы государства и представительских комнат, в здании также находится кабинет президента. Флаг Президента Республики, развевающийся над замком, указывает на то, что глава Эстонского государства находится на родине.

Vabariigi presidendi kantselei. ФОТО: LIIS TREIMANN /Postimees

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