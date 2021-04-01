КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ! ⟩ Эстонский журналист раскрыл тайну Керсти Кальюлайд: выяснилось, с кем живет президент

В эфире программы говорилось о домашних питомцах мировых лидеров, и журналист заявил, что в доме президента Эстонии Керсти Кальюлайд обитает довольно своеобразное домашнее животное.

«Сейчас я ошарашу всех такой новостью... Я брал интервью у президента и знаю, что у нее есть домашнее животное, о котором практически не говорят», - заинтриговал Казе. Соведущая, уже знавшая, о чем речь, добавила, что никогда не взяла бы такое животное к себе домой.

«Президент Керсти Кальюлайд живет с питоном, - сказал Казе. - Это маленький питон ее детей, по крайней мере, он был таким осенью во время интервью. Это совсем не страшная змея, питон толщиной с палец и ест сосиски».

Питоны могут вырасти до 10 метров, а вот старый королевский питон Таллиннского зоопарка, например, немного длиннее полутора метров. Они не ядовиты, но на охоте обвиваются вокруг добычи и легко душат ее.