ЭТО ШЕДЕВР! ⟩ Бабушка, мать и дочь: три поколения семьи Аллы Пугачевой на одном фото
Звездная семья собралась, чтобы отметить день рождения дочки Кристины Орбакайте, которой 30 марта исполнилось девять лет, сообщает Пятый канал.
Звездная семья собралась, чтобы отметить день рождения дочки Кристины Орбакайте, которой 30 марта исполнилось девять лет, сообщает Пятый канал.
Алла Пугачева в последнее время все чаще появляется на светских раутах и праздниках. Очередным поводом для выхода в свет стал день рождения ее внучки — Клавдии Земцовой. Дочь Пугачевой певица Кристина Орбакайте организовала банкет, который тематически был украшен цветами и бабочками.
Для детей было организовано интерактивное времяпрепровождение, в играх и конкурсах вместе с Клавдией участвовали дети Жасмин, а также тетя и дядя девочки — двойняшки Лиза и Гарри, рожденные суррогатной матерью для Аллы Пугачевой.
Орбакайте запечатлела самых важных и близких ей людей на семейном портрете. В центре стояла именинница Клавдия, перед ней Лиза и Гарри. По одну сторону от дочки стояла сама Орбакайте с мужем Земцовым, а на другой стороне расположилась Примадонна с улыбающимся Галкиным.
«Отгремел наш веселый девятый день рождения Клавочки! Спасибо всем гостям — маленьким и взрослым, дай бог, чтоб наши дети знали и ценили настоящую дружбу», — подписала снимок Орбакайте.
Поллонники певицы, в том числе и ее звездные коллеги еще раз поздравили девочку, а также отметили прекрасный внешний вид всей семьи.