Ср, 31.03.2021
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ФОТО ⟩ Крупная спасательная операция в Пярнумаа: упавшему в колодец быку помогли подняться на ноги с помощью массажа сердца

Бык, упавший в колодец. ФОТО: K-Nõmme päästekomando.

Во вторник спасатели приняли участие в операции в Пярнуском уезде, которая была организована, чтобы помочь упавшему в колодец быку, пишет Elu24.

В 10:49 спасатели получили вызов из деревни Калита, волость Саарде, где бык упал в колодец, находящийся на пастбище. Задние лапы животного достигли дна, голова и передние лапы оставались наверху, рассказал о происшествии представитель Западного спасательного центра.

Спасатели быстро начали спасательные работы, подложив под быка подъемные стропы и задействовав трактор, чтобы вытащить животное из колодца. Поскольку состояние быка было опасным для жизни, спасатели начали массировать животное, а местный житель делал массаж сердца, пока животное не встало на ноги.

Упавший в колодец бык. ФОТО: K-Nõmme päästekomando.

Надеемся, что он вскоре восстановится и для него это был всего лишь несчастный случай со счастливым концом,

- добавили спасатели.

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