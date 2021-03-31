ФОТО ⟩ Крупная спасательная операция в Пярнумаа: упавшему в колодец быку помогли подняться на ноги с помощью массажа сердца

В 10:49 спасатели получили вызов из деревни Калита, волость Саарде, где бык упал в колодец, находящийся на пастбище. Задние лапы животного достигли дна, голова и передние лапы оставались наверху, рассказал о происшествии представитель Западного спасательного центра.

Спасатели быстро начали спасательные работы, подложив под быка подъемные стропы и задействовав трактор, чтобы вытащить животное из колодца. Поскольку состояние быка было опасным для жизни, спасатели начали массировать животное, а местный житель делал массаж сердца, пока животное не встало на ноги.