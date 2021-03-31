Оно того стоило? ⟩ Стало известно сколько Анджелина Джоли и Брэд Питт потратили на бракоразводный процесс
Расставшиеся в 2016 году Анджелина Джоли и Брэд Питт до сих пор еще официально не оформили свой разрыв. По информации издания Daily Mail, американские кинозвезды уже потратили по миллиону долларов каждый на бракоразводный процесс, который уже стал одним самых дорогих в истории Голливуда. Помимо судебных издержек и расходов на престижных адвокатов пара наняла частного судью, чьи услуги обходятся примерно в тысячу долларов за час работы.