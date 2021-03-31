Оно того стоило? ⟩ Стало известно сколько Анджелина Джоли и Брэд Питт потратили на бракораз

Причем Джоли и Питт, которые никак не могут прийти к соглашению, могут судиться еще шесть лет — до совершеннолетия своих младших детей-двойняшек Вивьен и Нокса, которым сейчас по 12 лет. Брэд требует разделить опеку над детьми поровну. А Анджелина хочет добиться единоличной опеки.

Имеются у них разногласия и по поводу раздела имущества. В частности, относительно французского замка Мираваль и прилегающего к нему виноградника. Актеры купили их в 2008 году за 67 миллионов долларов и наладили выпуск вина.

Джоли не намерена сдаваться. У нее появились новые финансовые ресурсы, которые она готова потратить на войну против экс-супруга. Недавно она продала на аукционе за 11,5 миллиона долларов картину Уинстона Черчилля, которую некогда подарил ей Питт.