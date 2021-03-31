38-летняя Кирстен Данст ждет второго ребенка
Семью Кирстен Данст скоро ждет пополнение. 38-летняя актриса беременна во второй раз, о чем свидетельствуют кадры в журнале W Magazine, пишет Супер.
Семью Кирстен Данст скоро ждет пополнение. 38-летняя актриса беременна во второй раз, о чем свидетельствуют кадры в журнале W Magazine, пишет Супер.
Автором обложки стала режиссер София Коппола, которая выбрала для своей фотосессии трех моделей — Кирстен, Эль Фаннинг и Рашиду Джонс. На фото Данст в пышных платьях отчетливо видны ее округлившиеся формы.
Напомним, Кирстен Данст и Джесси Племонс впервые стали родителями в 2018 году. Тогда у них родился сын Эннис.
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