Ср, 31.03.2021
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38-летняя Кирстен Данст ждет второго ребенка

Кирстен Данст ФОТО: Birdie Thompson/ADM/Capital Pictures/BT/ADM/Capital Pictures

Семью Кирстен Данст скоро ждет пополнение. 38-летняя актриса беременна во второй раз, о чем свидетельствуют кадры в журнале W Magazine, пишет Супер.

Автором обложки стала режиссер София Коппола, которая выбрала для своей фотосессии трех моделей — Кирстен, Эль Фаннинг и Рашиду Джонс. На фото Данст в пышных платьях отчетливо видны ее округлившиеся формы.

Напомним, Кирстен Данст и Джесси Племонс впервые стали родителями в 2018 году. Тогда у них родился сын Эннис.

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