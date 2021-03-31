Настя Ивлеева впервые рассказала об отце

Мой главный посыл — если у вас хватает силы духа, воспримите это как благодарность за то, что сами можете себя воспитать. Мама, которую я очень сильно люблю, беспокоилась о том, чтобы нам с братом было что поесть, на нее возлагалась огромная миссия. У меня была задача защищать эту семью. И тот человек, который когда-то отказался от меня, дал мне возможность быть той, кто я сейчас. Если бы он был в моей жизни, пришел со своими правилами и пытался меня воспитать, у меня бы не получилось сделать то, что есть сейчас. Те возможности, которыми я обладаю, та сила, которой я имею право распоряжаться, она гораздо дороже и важнее, чем человек, которой может называться моим отцом…