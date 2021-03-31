Настя Ивлеева впервые рассказала об отце

30-летняя Настя Ивлеева призналась, что когда-то очень переживала из-за отсутствия отца в своей жизни. Ведь те качества, которые закладывает мужчина, воспитывая дочь, звезде пришлось развивать в себе самой. Блогер отметила, что могла бы избежать многих ошибок, будь рядом заботливый родитель.
Я росла девчонкой, у которой не было сильного плеча, не было человека, на которого я могла бы равняться, набираться опыта, смотреть на него и понимать — так правильно, именно таким должен быть мой парень. Все мои мужские качества переняты от моих молодых людей. Даже до манеры вождения автомобиля. Когда я встретила свою первую любовь, у меня не было машины, но я видела, как он ее водит. Левая рука запрокинута вальяжно на руль, а правая на подлокотнике. Казалось бы, маленькая деталь. А я смотрела и невольно запоминала. Сейчас веду свой офигенный «Гелендваген» и делаю это левой рукой. Не специально, так получилось, интуитивно. Отца у меня не было и нет до сих пор. Не знаю, что это за человек, как он выглядит,
Звезда заявила, что не хочет заниматься поисками родственника, который оставил ее в младенчестве. Хотя отметила важность полноценной семьи и роль обоих родителей в жизни ребенка. Папа же Ивлеевой упустил этап взросления дочери, впрочем, сейчас она этому даже рада.
Мой главный посыл — если у вас хватает силы духа, воспримите это как благодарность за то, что сами можете себя воспитать. Мама, которую я очень сильно люблю, беспокоилась о том, чтобы нам с братом было что поесть, на нее возлагалась огромная миссия. У меня была задача защищать эту семью. И тот человек, который когда-то отказался от меня, дал мне возможность быть той, кто я сейчас. Если бы он был в моей жизни, пришел со своими правилами и пытался меня воспитать, у меня бы не получилось сделать то, что есть сейчас. Те возможности, которыми я обладаю, та сила, которой я имею право распоряжаться, она гораздо дороже и важнее, чем человек, которой может называться моим отцом…
Она также напомнила о Дане Милохине, который только став популярным, вдруг получил интерес со стороны биологических родителей. Несмотря на отсутствие поддержки близких, блогер смог добиться высот. «Советую ребятам, у которых есть недоборы в семье, не думать, что на этом их жизнь закончена. Это не так. Смотрите на это как на возможность воспитать себя, нарастить офигенную броню и выстрелить так, как не получится, будь у вас полноценная семья», — заявила звезда в YouTube-подкасте Эльдара Джарахова.