ВИДЕО ⟩ Обнажилась: Виктория Боня не постеснялась оголить пятую точку перед камерой

41-летняя телеведущая Виктория Боня удивила поклонников странной выходкой. В Instagram знаменитость показала пикантные участки своего тела, а именно - попу. Боня порадовалась, что стала обладательницей 96-сантиметрового диаметра бедер. При этом она встала перед объективом, приспустила шортики и показала обнаженные ягодицы.

“Я знаю, сейчас будут писать, что у меня там подушка подложена, – нет никакой подушки! У меня все свое… ” – заявила она.

К слову, сама Боня решила не успокаиваться на показе пятой точки и разместила в Instagram видео, на котором она проходит рядом с бассейном в струящемся легком платье. В объектив крупным планом попадает грудь телеведущей, и на Боне, судя по всему, нет нижнего белья. В своем посте Боня сокрушается локдауном, который объявлен в Монако, где живет Виктория, и называет Москву, Дубаи, Стамбул и Мале “другой планетой” из-за того, что там сейчас не действуют такие строгие ограничения из-за коронавируса.