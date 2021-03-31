ВИДЕО ⟩ Обнажилась: Виктория Боня не постеснялась оголить пятую точку перед камерой
Светская львица и телеведущая решила показать естественность своей фигуры, передает Topnews.
Светская львица и телеведущая решила показать естественность своей фигуры, передает Topnews.
На публикацию отреагировала бывшая ведущая “Дома-2” Ксения Собчак, знакомая с Боней. “К главным новостям. Ждем народных песен про 96 см”, – язвительно отметила она.
К слову, сама Боня решила не успокаиваться на показе пятой точки и разместила в Instagram видео, на котором она проходит рядом с бассейном в струящемся легком платье. В объектив крупным планом попадает грудь телеведущей, и на Боне, судя по всему, нет нижнего белья. В своем посте Боня сокрушается локдауном, который объявлен в Монако, где живет Виктория, и называет Москву, Дубаи, Стамбул и Мале “другой планетой” из-за того, что там сейчас не действуют такие строгие ограничения из-за коронавируса.