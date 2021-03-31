СЕКСУАЛЬНОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ! ⟩ Эпатажный эстонский стилист прикрыл лицо вуалью и посоветовал, как добиться успеха
Очередная фотосессия эстонского стилиста Алексея Солтана не оставляет подписичков равнодушными.
Очередная фотосессия эстонского стилиста Алексея Солтана не оставляет подписичков равнодушными.
Новые снимки фотографа Александра Тамма представляют Алексея вальяжно раскинувшимся на сиденье дорогого автомобиля. Он, как всегда, в любимых ботфортах, блестящем боди на одном фото и в чем-то огненно красном на другом и куртке-косухе. Лицо закрыто изящной черной вуалью.
«Не откладывай свои планы, если на улице дождь, сильный ветер. Не отказывайся от мечты, если в тебя не верят люди. Иди наперекор природе, людям. Ты личность. Ты сильный! И запомни - нет недостижимых целей, есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок!» - уверяет Солтан.
«Никогда чрезмерно не зацикливайтесь на деньгах, власти или славе. Однажды вы повстречаете человека, для которого все это не имеет значения. И тогда вы поймете, как вы бедны», - так подписана вторая фотография.
Геолокацией обоих кадров отмечен Манхэттен в Нью-Йорке, но, как мы знаем, в соцсетях можно указать любое место, даже не побывав там.