Ср, 31.03.2021
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СЕКСУАЛЬНОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ! ⟩ Эпатажный эстонский стилист прикрыл лицо вуалью и посоветовал, как добиться успеха

Алексей Солтан ФОТО: Дмитрий КНУТ

Очередная фотосессия эстонского стилиста Алексея Солтана не оставляет подписичков равнодушными.

Новые снимки фотографа Александра Тамма представляют Алексея вальяжно раскинувшимся на сиденье дорогого автомобиля. Он, как всегда, в любимых ботфортах, блестящем боди на одном фото и в чем-то огненно красном на другом и куртке-косухе. Лицо закрыто изящной черной вуалью.

«Не откладывай свои планы, если на улице дождь, сильный ветер. Не отказывайся от мечты, если в тебя не верят люди. Иди наперекор природе, людям. Ты личность. Ты сильный! И запомни - нет недостижимых целей, есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок!» - уверяет Солтан.

«Никогда чрезмерно не зацикливайтесь на деньгах, власти или славе. Однажды вы повстречаете человека, для которого все это не имеет значения. И тогда вы поймете, как вы бедны», - так подписана вторая фотография.

Геолокацией обоих кадров отмечен Манхэттен в Нью-Йорке, но, как мы знаем, в соцсетях можно указать любое место, даже не побывав там.

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