СЕКСУАЛЬНОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ! ⟩ Эпатажный эстонский стилист прикрыл лицо вуалью и посоветовал, как добиться успеха

Новые снимки фотографа Александра Тамма представляют Алексея вальяжно раскинувшимся на сиденье дорогого автомобиля. Он, как всегда, в любимых ботфортах, блестящем боди на одном фото и в чем-то огненно красном на другом и куртке-косухе. Лицо закрыто изящной черной вуалью.

«Не откладывай свои планы, если на улице дождь, сильный ветер. Не отказывайся от мечты, если в тебя не верят люди. Иди наперекор природе, людям. Ты личность. Ты сильный! И запомни - нет недостижимых целей, есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок!» - уверяет Солтан.

«Никогда чрезмерно не зацикливайтесь на деньгах, власти или славе. Однажды вы повстречаете человека, для которого все это не имеет значения. И тогда вы поймете, как вы бедны», - так подписана вторая фотография.