ФИГУРА БОГИНИ ⟩ Еще март, а эстонская модель Беатриче уже купается в море

Уже несколько дней поклонники любуются разнообразеыми фотографиями Батуми и его окрестностей, а вчера Беатриче поделилась с нами видео, где она, подобно Афродите, выходит из пены морской. Судя по кадрам, наша светская львица заплывать далеко не решилась и лишь окунулась.