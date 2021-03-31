ФИГУРА БОГИНИ ⟩ Еще март, а эстонская модель Беатриче уже купается в море
Правда, покоряет она Черное море. Беатриче уже неделю публикует в соцсети Imstagram снимки из гостеприимного грузинского Батуми, где проводит свой отпуск.
Правда, покоряет она Черное море. Беатриче уже неделю публикует в соцсети Imstagram снимки из гостеприимного грузинского Батуми, где проводит свой отпуск.
Уже несколько дней поклонники любуются разнообразеыми фотографиями Батуми и его окрестностей, а вчера Беатриче поделилась с нами видео, где она, подобно Афродите, выходит из пены морской. Судя по кадрам, наша светская львица заплывать далеко не решилась и лишь окунулась.
По данным сайта hmn.ru, в Батуми в конце марта не слишком тепло - днем температура воздуха достигает отметки в +11, а воды - +10.