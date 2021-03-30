Вт, 30.03.2021
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ВИДЕО ⟩ Люкс-условия тюрьмы: попавшим в новый тартуский вытрезвитель можно будет отдохнуть на комфортном матрасе и уединиться в ванном уголке

Жизнь разнообразна, и с этим не поспоришь. Теперь вы можете оказаться в Тартуской тюрьме за чрезмерное употребления алкоголя! И нет, законы не стали более жестокими, просто вытрезвитель перенесли на территорию тюрьмы. Новые покои смогут порадовать временного обитателя комфортабельными условиями. Смотрите видеорепортаж о том, как выглядит новый вытрезвитель. 

Reporter отправился в Тарту, чтобы посмотреть на новый вытрезвитель. 

В Тартуской тюрьме, помимо осужденных и взятых под стражу, будут содержать также местных арестованных, задержанных на короткий срок (до 48 часов) и доставленных на протрезвление пьяных.

В хорошо освещенной камере в наличии напольный матрас умеренной толщины, на котором можно хорошо выспаться и отрезветь. Также в камере присутствует приватный туалетный уголок с раковиной. Находящаяся в помещении камера не охватывает его. «Приватность гарантирована», - говорит Янек Рийвес, заместитель директора Тартуской тюрьмы.

«Чтобы попасть на территорию тюрьмы, даже полиции каждый раз приходится проходить тщательной контроль и осмотр машины, что в целом, занимает намного больше времени, чем раньше», - делится мнением Андрей Иванненко, начальник Тартуского патруля.

Изменение было сделаны для экономии средств и вступило в силу в январе этого года. Помимо Йыхви, других арестных домов Эстонии изменения не коснутся. Призывники в дальнейшем будут подвергаться дисциплинарным арестам в других арестных домах.

В настоящее время арестные дома Тарту и Йыхви пусты, и туда никого не отправляют для отбывания ареста. Планируется найти помещениям другое применение.


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