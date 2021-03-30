ВИДЕО ⟩ Люкс-условия тюрьмы: попавшим в новый тартуский вытрезвитель можно будет отдохнуть на комфортном матрасе и уединиться в ванном уголке

В хорошо освещенной камере в наличии напольный матрас умеренной толщины, на котором можно хорошо выспаться и отрезветь. Также в камере присутствует приватный туалетный уголок с раковиной. Находящаяся в помещении камера не охватывает его. «Приватность гарантирована», - говорит Янек Рийвес, заместитель директора Тартуской тюрьмы.

«Чтобы попасть на территорию тюрьмы, даже полиции каждый раз приходится проходить тщательной контроль и осмотр машины, что в целом, занимает намного больше времени, чем раньше», - делится мнением Андрей Иванненко, начальник Тартуского патруля.



Изменение было сделаны для экономии средств и вступило в силу в январе этого года. Помимо Йыхви, других арестных домов Эстонии изменения не коснутся. Призывники в дальнейшем будут подвергаться дисциплинарным арестам в других арестных домах.



В настоящее время арестные дома Тарту и Йыхви пусты, и туда никого не отправляют для отбывания ареста. Планируется найти помещениям другое применение.