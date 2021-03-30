ФОТО ⟩ Стало известно, где Джиган взял 393 000 евро на «Роллс-Ройс» для Самойловой

У себя на странице в Instagram Самойлова показала новую модель Rolls-Royce Ghost, стоимость которой достигает 35 млн рублей (около 393 000 евро).

По заверению Оксаны Самойловой, автомобиль подарил ей муж – популярный рэпер Джиган. Не все поклонники оценили такой презент, многие комментаторы посчитали, что знаменитости их обманывают.

Другая часть подписчиков Самойловой посчитала, что деньги надо было отдать на благотворительность, а не на машины тратить.

«Вот как нужно откупаться от измен», «Ну за такие подарки можно простить все на свете», «Джиган кредит взял на 7 лет», «С обманом и впихиванием косметики, это Оксана должна дарить Джиге тачки», «Не думали о том, чтобы часть денег тратить на благотворительную помощь, детям, которые нуждаются в серьёзных операциях, приютам для животных?», – писали комментаторы под постом Самойловой.

Скандально известная светская журналистка Лена Миро выдвинула свое предположение, откуда деньги у Джигана с Оксаной Самойловой.

Так, Миро уверена, что автомобиль им предоставили в рекламных целях – просто не знали, куда «сплавить» дорогую машину.

Сами знаменитости на нападки хейтеров не отреагировали.

Зато на скандал отреагировал Илья Легостаев, продюсер в интервью «Вечерней Москве» рассказал, откуда у Джигана могли появиться деньги.

Так, Легостаев напомнил, что рэпер не только на музыке зарабатывает. У Джигана есть еще стриминговые каналы, он участвует в рекламных проектах, пишет музыку для сериалов, фильмов, получает деньги за рестораны и сеть тату-салонов.