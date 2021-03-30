ВИДЕО ⟩ Слоны никак не угомонятся: сначала подрались во время представления, а затем один напал на рабочего цирка. Это протест?
На территории казанского цирка слон напал на местного рабочего, сообщает «Бизнеc Onlinе».
На территории казанского цирка слон напал на местного рабочего, сообщает «Бизнеc Onlinе».
Согласно предварительной информации, слон откинул мужчину 1992 года рождения в сторону. Пострадавший получил закрытые переломы грудных позвонков, нескольких ребер, а также закрытый перелом плечевой кости. С травмами его госпитализировали в городскую клиническую больницу №7.
Другие подробности устанавливаются. Как позднее сообщили изданию в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Татарстана, пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, 21 марта в Казанском цирке во время представления произошла драка слонов. Одна слониха атаковала другую, у последней подкосились ноги, и она упала. Агрессор начала выталкивать сородича с арены прямо на первые ряды зрительских мест, продолжая атаки головой. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал: зрители успели вовремя покинуть зал.
Директор цирка Рамиль Шарифуллин назвал происшедшее форс-мажором, который нельзя было предсказать. Он заверил журналистов, что в цирке соблюдаются все правила безопасности, обозначенные в нормативах и законах. В минувшие выходные представления в цирке прошли без участия слонов.