ВИДЕО ⟩ Слоны никак не угомонятся: сначала подрались во время представления, а затем один напал на рабочего цирка. Это протест?

Согласно предварительной информации, слон откинул мужчину 1992 года рождения в сторону. Пострадавший получил закрытые переломы грудных позвонков, нескольких ребер, а также закрытый перелом плечевой кости. С травмами его госпитализировали в городскую клиническую больницу №7.

Другие подробности устанавливаются. Как позднее сообщили изданию в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Татарстана, пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, 21 марта в Казанском цирке во время представления произошла драка слонов. Одна слониха атаковала другую, у последней подкосились ноги, и она упала. Агрессор начала выталкивать сородича с арены прямо на первые ряды зрительских мест, продолжая атаки головой. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал: зрители успели вовремя покинуть зал.