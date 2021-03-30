Вт, 30.03.2021
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ВИДЕО ⟩ Слоны никак не угомонятся: сначала подрались во время представления, а затем один напал на рабочего цирка. Это протест?

Слон в цирке. Фото иллюстративное. ФОТО: Промо

На территории казанского цирка слон напал на местного рабочего, сообщает  «Бизнеc Onlinе».

Согласно предварительной информации, слон откинул мужчину 1992 года рождения в сторону. Пострадавший получил закрытые переломы грудных позвонков, нескольких ребер, а также закрытый перелом плечевой кости. С травмами его госпитализировали в городскую клиническую больницу №7. 

Другие подробности устанавливаются. Как позднее сообщили изданию в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Татарстана, пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. 

Напомним, 21 марта в Казанском цирке во время представления произошла драка слонов. Одна слониха атаковала другую, у последней подкосились ноги, и она упала. Агрессор начала выталкивать сородича с арены прямо на первые ряды зрительских мест, продолжая атаки головой. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал: зрители успели вовремя покинуть зал.

Директор цирка Рамиль Шарифуллин назвал происшедшее форс-мажором, который нельзя было предсказать. Он заверил журналистов, что в цирке соблюдаются все правила безопасности, обозначенные в нормативах и законах. В минувшие выходные представления в цирке прошли без участия слонов.

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