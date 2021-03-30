ГАЛЕРЕЯ ⟩ По волнам нашей памяти: возвращаемся в Таллинн 1996 года, какой тогда была жизнь в нем?

Немного о политической ситуации в Таллинне осенью 1996 года: в выборах 20 октября 1996 года приняло участие 120 995 избирателей. В состав Городского собрания вошли партии: Реформистская, Русская и Объединенная народная, а также избирательный союз Центристской партии, правых и умеренных, избирательный союз «Таллинн». Председателем горсобрания был избран Март Лаар, мэром Прийт Вильба, однако через две недели на следующем заседании Городского собрания председателем был избран Эдгар Сависаар, мэром Роберт Лепиксон. Для многих из нас это очень знакомые имена, которые еще не так давно были везде на слуху. Но не политикой единой во все годы жил город, поэтому возвращаемся к простым людям.

Уже тогда в Выставочном павильоне проходила продуктовая ярмарка, изобилие импортных алкогольных напитков и мясных и колбасных изделий - на лицо. Это был октябрь 1996 года.

ФОТО: EFA/Lepp, T.

ФОТО: EFA/Lepp, T.

И хоть первый ресторан быстрого питания McDonald’s на улице Виру в Таллинне уже существовал, популярным было одно легендарное место - Söögiplats на площади Вабадузе, просуществовавший после этого еще, по меньшей мере, 20 лет. Клиентов для обычного осеннего рабочего дня - не мало.

ФОТО: EFA/Michelson, L.

Парк Кадриорг и Лебединый пруд. Он наиболее известный среди прудов Кадриорга. Водоем, первоначально называвшийся Нижним прудом, был обозначен на планах Екатериненталя уже в 1723 году. В 1741 году в центре пруда создали островок с павильоном, на котором были посажены деревья. В начале ХХ века вокруг пруда располагалось несколько зданий (например, в стороне, обращенной на улицу Поска, находилось трамвайное депо). В 1996 году дети СССР кормили лебедей и других птиц у пруда, через 25 лет практически ничего не изменится.

ФОТО: EFA/Albert Truuväärt

Титул «Eesti Мисс Эстония» впервые был выдан в 1923 году. Но тогда были многолетние перерывы в проведении столь яркого мероприятия. А с 1988 по 2013 год включительно данный титул вручался одной красавице ежегодно. В 96-м победила Хелен Махмастол и она, конечно же, была тут же запечатлена фотографом. Смотрим!

ФОТО: EFA/Muusikus, I.

1996 год. Апрель. Весна. На центральной улице города - Виру - оживление. Старушка на улице просит милостыню. Сейчас такого количества людей в центр даже в самом лучшем сне не увидишь. Существенно сократилось и число тех, кто просит подать на пропитание.

ФОТО: EFA/Muusikus, I.

В 1996 году в России была основана группа «Белый орел», но лишь в 1998 году вышел их хит - «Как упоительны в России вечера». Помните же эту песню? И, наверное, негодуете, при чем здесь она? А там есть такие слова: «Балы, красавицы, лакеи, юнкера. И вальсы Шуберта, и хруст французской булки...» Фотографию ниже абсолютно четко можно описать словами данной песни. Выпускной бал кадетов Академии государственной обороны в замке Гленна проходил именно так. Апрель 1996-го.

ФОТО: Michelson, L./EFA