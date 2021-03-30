ГАЛЕРЕЯ ⟩ По волнам нашей памяти: возвращаемся в Таллинн 1996 года, какой тогда была жизнь в нем?

Продолжаем нашу рубрику, которую стоит назвать: «Таллинн всегда прекрасен». Мы уже в начале этого года вспоминали эстонскую столицу в 1997 и в 1998 году, 1999 кажется нам на данный момент менее интересным и привлекательным, поэтому откручиваем время на 25 лет назад и переносимся в 96-й. Сколько вам тогда было лет?
Немного о политической ситуации в Таллинне осенью 1996 года: в выборах 20 октября 1996 года приняло участие 120 995 избирателей. В состав Городского собрания вошли партии: Реформистская, Русская и Объединенная народная, а также избирательный союз Центристской партии, правых и умеренных, избирательный союз «Таллинн». Председателем горсобрания был избран Март Лаар, мэром Прийт Вильба, однако через две недели на следующем заседании Городского собрания председателем был избран Эдгар Сависаар, мэром Роберт Лепиксон. Для многих из нас это очень знакомые имена, которые еще не так давно были везде на слуху. Но не политикой единой во все годы жил город, поэтому возвращаемся к простым людям.
Уже тогда в Выставочном павильоне проходила продуктовая ярмарка, изобилие импортных алкогольных напитков и мясных и колбасных изделий - на лицо. Это был октябрь 1996 года.
И хоть первый ресторан быстрого питания McDonald’s на улице Виру в Таллинне уже существовал, популярным было одно легендарное место - Söögiplats на площади Вабадузе, просуществовавший после этого еще, по меньшей мере, 20 лет. Клиентов для обычного осеннего рабочего дня - не мало.
Парк Кадриорг и Лебединый пруд. Он наиболее известный среди прудов Кадриорга. Водоем, первоначально называвшийся Нижним прудом, был обозначен на планах Екатериненталя уже в 1723 году. В 1741 году в центре пруда создали островок с павильоном, на котором были посажены деревья. В начале ХХ века вокруг пруда располагалось несколько зданий (например, в стороне, обращенной на улицу Поска, находилось трамвайное депо). В 1996 году дети СССР кормили лебедей и других птиц у пруда, через 25 лет практически ничего не изменится.
Титул «Eesti Мисс Эстония» впервые был выдан в 1923 году. Но тогда были многолетние перерывы в проведении столь яркого мероприятия. А с 1988 по 2013 год включительно данный титул вручался одной красавице ежегодно. В 96-м победила Хелен Махмастол и она, конечно же, была тут же запечатлена фотографом. Смотрим!
1996 год. Апрель. Весна. На центральной улице города - Виру - оживление. Старушка на улице просит милостыню. Сейчас такого количества людей в центр даже в самом лучшем сне не увидишь. Существенно сократилось и число тех, кто просит подать на пропитание.
В 1996 году в России была основана группа «Белый орел», но лишь в 1998 году вышел их хит - «Как упоительны в России вечера». Помните же эту песню? И, наверное, негодуете, при чем здесь она? А там есть такие слова: «Балы, красавицы, лакеи, юнкера. И вальсы Шуберта, и хруст французской булки...» Фотографию ниже абсолютно четко можно описать словами данной песни. Выпускной бал кадетов Академии государственной обороны в замке Гленна проходил именно так. Апрель 1996-го.
А вот здание, куда ученики старших классов мечтали в 1996 году попасть больше всего. Конечно же, ночной клуб Dekoltee, именно он! Сейчас это здание пустует и там больше нет увеселительных заведений. Это улица Ахтри, 10. Здание так сразу и не узнать. Но мы уверены, что почти каждый взрослый человек старше 30 лет точно там бывал.
Слово Президент в 1996 году можно было писать с большой буквы. Глава государства Леннарт Мери тогда летал почти как бизнесмен Олег Гросс сейчас - на вертолете, и вот он прибыл на совместное мероприятие спасателей Эстонии и Финляндии, которое называлось «Радуга 1996».
А русские борются в 1996 за свои права и выходят на акции протеста с транспарантами и не только. О чем они просят государство и действующую власть? Пикет проходил рядом с Центром русской культуры. «Требуем прав и свобод для русских Эстонии» и «Долой прибалтийский апартеид», - говорили они.
А вот и он! Этот поезд мне знаком. Первый дизельный состав из трех вагонов, совершавший пробную поездку по маршруту Таллинн-Кехра-Таллинн отправляется со столичного Балтийского вокзала. Точно катались на таком поезде, не так ли?
Так выглядела на тот момент новая трамвайная мойка в Таллиннском трамвайном депо. Наш знакомый трамвай с рекламой Coca-Cola!
То, что сейчас уже далеко не все вспомнят! Фирменный табачный киоск в Таллине. Место, где можно было купить сигареты подешевле и подороже. Priima, Rumba, Bond - совсем даром, но были сигареты и подороже. Цены в эстонских кронах. Элитные сигареты - за 14 крон (около 1 евро) - столько стоила пачка Marlboro, Camel продавали еще дороже - за 14.50.
9 Мая - День победы - тысячи жителей Эстонии приносили цветы к Бронзовому солдату, который еще 11 лет после того дня простоит на Тынисмяги.
Модные показы проводились в ночном клубе Dekoltee. Летом 1996 года была представлена коллекция весна-лето 1997. Для ценителей высокой моды.
Вот так работала дорожная полиция в 1996 году на Ярвевана-теэ.
Строительство Лаагна-теэ в Ласнамяэ еще не завершено, но заправочная станция Statoil уже активно работает именно там, где мы привыкли ее видеть и по сей день, правда, под другим названием.
Улицу Маакри в самом центре Таллинна с трудом удается узнать даже тем, кто много лет проработал неподалеку. Смотрите!
А дальше мы увидим с вами не кадры из фильма ужасов, а дом на улице Сыле в Таллинне, пострадавший от взрыва.
По данным следствия, Попов при содействии ныне покойного Сергея Топельера в ноябре 1996 года изготовил самодельное взрывное устройство большой мощности из материалов, найденных на полигоне в Мяннику.
В ночь на 7 ноября 1996 года нетрезвый Попов решил проверить устройство и запустил часовой механизм самодельной бомбы. Взрыв произошел в 3 часа 10 минут и стал причиной гибели пожилой женщины. Пострадал еще один человек.
Улица Гонсиори никогда в Таллинне не пустовала. Смотрите!