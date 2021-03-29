СЕКСОМЕТР ЗАШКАЛИВАЕТ ⟩ Мужики, хотите такое же тело? Эстонец Рольф Роосалу рассказал, как добился результата

Роосалу раскрыл секрет своего идеального тела в Instagram: «В последнее время мне часто задают вопросы о том, где я беру вдохновение и мотивацию, чтобы поддерживать свое тело в отличной физической форме, когда все тренажерные залы закрыты. Да, я предпочел бы тренироваться в зале, выполняя круговые тренировки вместе с партнерами (персональные тренировки), но сейчас необходимо искать другие варианты и не сдаваться».

«Мой распорядок дня начинается с утренних упражнений, которые длятся всего семь минут, и каждый должен найти для этого время. Просто решите и делайте! Самочувствие после этого улучшается и дает хороший импульс на весь день. Для этого даже не понадобятся гантели, потому что упражнения можно выполнять с собственным весом. Легко утром взять в руки телефон и начать бездумно листать. Но это не цель! Измени свои привычки!»

Роосалу поделился заявлением о недееспособности людей. «Как все знают, первое, что дают умные устройства - это неспособность провести свой вечер успешнее на 20 процентов. Я считаю, что на данный момент массовые новости необходимо читать как можно меньше, а больше уделять времени и внимания своему здоровью и самому себе, к сожалению, это вообще не пропагандируется. На первый взгляд - только отрицательная статистика! То, что мы едим, куда мы направляем свое внимание - создаем и достигаем вокруг себя! Создавайте то, что двигает вас только вперед».

Певец призывает всех к изменениям себя. «Измените ситуацию и поставьте свое благополучие на первое место, прогуляйтесь, ешьте правильную и здоровую еду (иногда можно «грешить»), тренируйтесь, принимайте вызовы, ешьте чеснок, витамин D3 и так далее. Ваше тело - ваш храм, где должны быть ясные мысли и цели. Вот так появляется радость в жизни!» - подытожил Роосалу.



