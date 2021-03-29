Тело звезды «Глухаря» нашли спустя месяц после смерти

Актриса опубликовала пост в Facebook, где призналась, что в последний раз видела Хабарова несколько лет назад, на встрече однокурсников. Бравицкая заметила, что он был в подавленном состоянии, а его внешний вид вызывал, скорее, жалость, чем восторг.

Всегда аккуратный, элегантный, в последнюю нашу встречу он был смущенным, без привычного хабаровского лоска. У Севы наступили тяжелые времена, он бедствовал, подрабатывал где-то охранником, иногда появлялся на экране в эпизодах… Вчера я узнала, что Севы не стало. Его нашли мертвым в квартире, где он пролежал больше месяца, 7

— ужасалась звезда.

Что произошло с Хабаровым и почему никто из близких и друзей не знал о его кончине — непонятно.

Всеволод Хабаров родился 16 сентября 1953 года. По окончании школы он поступил в ВТУ имени Щепкина при Малом театре, затем подался в аспирантуру, на кафедру пластической выразительности актера. В студенческие годы активно участвовал в театральных постановках. В частности, в спектакле «Мой любимый клоун», режиссером которого выступил Виталий Соломин.