Развратница в деле! 62-летняя Мадонна шокировала публику фото в тесном нижнем белье

Одни восхищаются смелостью артистки, которой, к слову, в августе стукнет 63 года, другие же считают, что певице пора «завязывать» с откровенными фото, ведь в ее возрасте подобные выходки — дурной тон. Но для Мадонны, похоже, правила не писаны — она делает так, как нравится ей.

Нет никаких правил, если ты мужчина. Если ты девушка, то должна играть в игру. Что это за игра? Ты имеешь право быть симпатичной, милой и сексуальной, но не показывать окружающим свой ум. Иначе тебя обвинят в неженственности и в попытке играть на мужском поле,

— как-то объясняла свои эпатажные поступки певица.

Стоит отметить, что в своем возрасте Мадонна находится в прекрасной физической форме: годы тренировок и сбалансированное питание дали свои результаты.

Вот только звезда, по мнению фанатов, несколько переборщила с пластикой и так называемыми уколами красоты, ведь в последнее время лицо артистки изменилось не в самую лучшую сторону. «Мэдж, может, хватит увлекаться косметологией? Ты сама на себя не похожа!»; «Прежней Мадонны больше нет! Кто-то переборщил с инъекциями, и лицо отекло», — то и дело негодует публика.