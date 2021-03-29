ВОТ ТАК НОВОСТИ! ⟩ Первое появление неизвестного брата Ларисы Долиной на телевидении

«Мы, конечно, сильно скучаем по тебе. Жалко, что мы не смогли приехать к тебе на юбилей в прошлом году из-за проклятого ковида. Очень надеюсь, что ты сможешь приехать на свадьбу моего сына Майкла», — обратился он к певице.

Лариса Александровна подтвердила, что Геннадий — ее брат. Как отметила исполнительница, последний раз с родственником она виделась два года назад. «Наши папы — родные братья. Они приезжали к нам всей семьей в Москву, когда была еще возможность увидеться. Я скучаю по ним, правда. Очень люблю эту семью», — заявила артистка в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Брат Ларисы Долиной ФОТО: скриншот с youtube.com

Уже более сорока лет двоюродный брат Долиной живет в Майами. Там у мужчины свои апартаменты, которые расположены прямо у побережья. Геннадий счастлив в браке с женщиной по имени Эмилия. У супругов есть двое детей — 33-летняя дочь и 26-летний сын.