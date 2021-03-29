ВИДЕО ⟩ Больную раком звезду «Чародеев» не узнали фанаты
Актриса Александра Яковлева проходит реабилитацию после курса химиотерапии, пишет Topnews.
Актриса Александра Яковлева проходит реабилитацию после курса химиотерапии, пишет Topnews.
Еще весной 2019 года актриса призналась, что ранее врачи диагностировали у нее рак груди в последней стадии и тогда же озвучили неутешительный прогноз. По словам Яковлевой медики позвонили ее дочке, когда она лежала в больнице, и посоветовали забрать маму из медучреждения, так как ей «осталось всего лишь три месяца».
Актриса после это впала в такую депрессию, что у нее отнялись ноги. Однако вскоре Яковлева все же смогла себя взять в руки и начала борьбу со смертельной болезнью. Она уже прошла 20 курсов химиотерапии, в результате чего почти полностью лишилась волос. Лечение дало свои плоды – опухоль перестала расти.
На какое-то время Яковлева пропала и перестала выходить в свет. И вот недавно поклонники вновь увидели любимую артистку.Некоторые из них не сразу узнали на кадрах 63-летнюю кинозвезду.
На появившихся на днях в Instagram видео Яковлева в вязаной шапочке слушает стихотворение Фета «Я пришел к тебе с приветом», которое в честь дня Театра ей читает ее юный друг Даня. «Дорогие друзья, учите детей русской классике», – призвала она подписчиков.
Подписчики актрисы признавались ей в любви и желали здоровья.