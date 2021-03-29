ВИДЕО ⟩ Больную раком звезду «Чародеев» не узнали фанаты

Звезда фильма «Чародеи» и «Экипаж», народная артистка России Александра Яковлева вот уже несколько лет борется с онкологией.

Еще весной 2019 года актриса призналась, что ранее врачи диагностировали у нее рак груди в последней стадии и тогда же озвучили неутешительный прогноз. По словам Яковлевой медики позвонили ее дочке, когда она лежала в больнице, и посоветовали забрать маму из медучреждения, так как ей «осталось всего лишь три месяца».

Актриса после это впала в такую депрессию, что у нее отнялись ноги. Однако вскоре Яковлева все же смогла себя взять в руки и начала борьбу со смертельной болезнью. Она уже прошла 20 курсов химиотерапии, в результате чего почти полностью лишилась волос. Лечение дало свои плоды – опухоль перестала расти.

На какое-то время Яковлева пропала и перестала выходить в свет. И вот недавно поклонники вновь увидели любимую артистку.Некоторые из них не сразу узнали на кадрах 63-летнюю кинозвезду.

На появившихся на днях в Instagram видео Яковлева в вязаной шапочке слушает стихотворение Фета «Я пришел к тебе с приветом», которое в честь дня Театра ей читает ее юный друг Даня. «Дорогие друзья, учите детей русской классике», – призвала она подписчиков.