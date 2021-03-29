Гороскоп на 29 марта: Весам уготованы испытания на прочность, а Раки могут заболеть

Овен

Хороший день для планирования новых дел. Не упускайте инициативу из своих рук и ни в коем случае не отступайте назад. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.

Телец

Существует вероятность заметного улучшения вашего финансового положения. Для достижения цели используйте все возможные варианты, а также собственные изобретения. Однако не следует рисковать: чрезмерная экстравагантность и эгоизм могут сыграть с вами злую шутку. В общении с окружающими проявляйте такт и внимание.

Близнецы

Близнецы добьются многого в области науки и искусства. Вас ожидают выгодные деловые предложения, однако тщательно проверяйте полученную информацию и не спешите с выводами. Остерегайтесь шумных и многолюдных компаний.

Рак

Возможны головные боли и плохое самочувствие. В общении с людьми соблюдайте осмотрительность: вероятны неверная информация, ложь и обман. Сегодня лучше занять выжидательную позицию, не вмешиваться ни в какие споры и дискуссии, иначе все обернется против вас.

Лев

Возможно, что вам удастся благополучно завершить отложенные дела или выяснить все мучившие вас вопросы. Не делайте категоричных заявлений, если выясните для себя что-то неприятное. В случае недомогания обратитесь к врачу: болезнь может приобрести затяжной характер.

Дева

День связан с получением космической энергии, пророчествами. Благоприятно самоуглубление, начало курса лечения и профилактики заболеваний. Все, за что бы вы ни взялись, может быть реализовано. Сегодня вполне возможен прием гостей. Вероятно небольшое перенапряжение.

Весы

День связан с испытаниями на прочность. Возможные неприятности или закалят вас, или морально уничтожат. Не стоит рассчитывать на помощь со стороны, положитесь только на свою интуицию и сообразительность. В отношениях с окружающими людьми проявите врожденное благородство.

Скорпион

Сегодня воздержитесь от активности в деловой сфере. Благоприятный день для разрешения конфликтных ситуаций с близкими людьми. Вторую половину дня посвятите тесному общению с близким человеком, семьей, детьми. Возможно, под впечатлением чувств или случайного стечения обстоятельств вы окажетесь под чьим-то влиянием.

Стрелец

День несет двойственную характеристику. Вероятны поездки, новые знакомства или встречи со старыми друзьями. Однако все это потребует значительных денежных средств. Так что измерьте свои возможности заранее. Займитесь лучше планированием новых дел.

Козерог

Благоприятный день для обращения в правительственные учреждения или общественные организации. Жизненный потенциал постепенно повышается. Вероятны удачи, подъем сил, возможность располагать к себе окружающих. Удовольствие сулит любимое дело или увлечение.

Водолей

День благоприятный для самореализации, проявления способностей во всех сферах деятельности, раскрытия творческого потенциала. Возможно, вы получите важное сообщение, которое заставит вас отправиться в поездку. Женщины-Водолеи будут испытывать пристальное внимание мужчин. Не исключено новое увлечение.

Рыбы