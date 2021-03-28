Пугачева случайно раскрыла на видео, как ее зовет дочь Лиза

Певица Алла Пугачева случайно раскрыла, что младшая дочь Лиза зовет ее бабусей. Забавным видео, которое снимала сама Примадонна, поделился на своей странице в Instagram ее супруг — телеведущий Максим Галкин.

Запись Пугачева делала со второго этажа замка в деревне Грязь, пока близнецы Гарри и Лиза танцевали в холле внизу.

«Почему вы не спите? У вас же есть возможность отдохнуть!» — спросила у детей певица.

«У нас тут заседание!» — бойко ответила Лиза.

«Какие штанишки у Лизы! А какие тапочки! Кто ж тебе их купил?» — продолжила выпытывать артистка.

«Бабуся! Ты, бабусь, ты», — не стала лезть за словом в карман Лиза.

«Бабуся…» — посетовала Пугачева.