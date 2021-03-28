Пугачева случайно раскрыла на видео, как ее зовет дочь Лиза
Девочка и ее брат-близнец Гарри появились на свет, когда Примадонне было уже 64 года, пишет Пятый канал.
Девочка и ее брат-близнец Гарри появились на свет, когда Примадонне было уже 64 года, пишет Пятый канал.
Певица Алла Пугачева случайно раскрыла, что младшая дочь Лиза зовет ее бабусей. Забавным видео, которое снимала сама Примадонна, поделился на своей странице в Instagram ее супруг — телеведущий Максим Галкин.
Запись Пугачева делала со второго этажа замка в деревне Грязь, пока близнецы Гарри и Лиза танцевали в холле внизу.
«Почему вы не спите? У вас же есть возможность отдохнуть!» — спросила у детей певица.
«У нас тут заседание!» — бойко ответила Лиза.
«Какие штанишки у Лизы! А какие тапочки! Кто ж тебе их купил?» — продолжила выпытывать артистка.
«Бабуся! Ты, бабусь, ты», — не стала лезть за словом в карман Лиза.
«Бабуся…» — посетовала Пугачева.
В комментариях к видео многие посмеялись над произошедшим. Лиза и Гарри появились на свет в 2013 году благодаря суррогатной матери. Алле Пугачевой на тот момент уже было 64 года, но двойняшки являются ее биологическими детьми от мужа — юмориста Максима Галкина. Дети уже ходят в первый класс и являются любимцами русскоязычного Интернета.