Вс, 28.03.2021
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Астролог Василиса Володина назвали знаки Зодиака, у которых финансовые дела пойдут в гору

Влюбленная пара. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В течение текущей недели произойдет переход с марта на апрель. Негативных дней не ожидается, потому что ночные светила будут в относительной гармонии каждый день, пишет dailyhoro.ru. 

Овен

У Овнов произойдет много интересных событий в эти семь дней, так что многие из них могут заставить их сместить фокус внимания с работы на развлечения. Мантры успеха на каждый день помогут вернуть мотивацию и трудолюбие. Безделье и лень могут стать причинами внутренней дисгармонии. У людей этого знака наступает время, когда нужно работать и решать накопившиеся проблемы. Ночные светила помогут сгладить внутренние переживания, избавиться от страхов, неуверенности и таких ужасных чувств, как ревность и зависть.

Телец

Тельцам на этой неделе стоит поберечь свои нервы, потому что различные неприятные и негативные события будут едва заметными, но очень негативными в плане последствий. Тельцы могут стать восприимчивыми к критике, поэтому им не стоит слушать мнения окружающих. На этой неделе окрепнут информационные потоки, так что можно заняться обучением, получением новых навыков.

Близнецы

Энергетика оптимизма, которая сосредоточена в душе Близнецов — это мощная сила, которая помогает им находить новых друзей и создавать о себе наилучшее впечатление. На этой неделе необходимо воспользоваться данным плюсом, чтобы найти вторую половинку или успешно пройти собеседование на работу. Харизма и обаяние Близнецов помогут им увеличить доходы, а также активизируют дар убеждения. Не нужно наживать врагов. Дружелюбное отношение ко всем гарантирует максимально спокойную и продуктивную неделю.

Рак

Раков могут начать критиковать за какие-то поступки по делу и без повода. Не нужно уходить в себя и горевать по этому поводу. Если самооценка упадет, поднять ее Ракам поможет список их зодиакальных достоинств. Нельзя забывать о том, что каждый человек уникален и обладает своими особыми талантами. Звезды хотят, чтобы представители данного знака расставили приоритеты правильно. Работа и семья окажутся на первом месте. Развлечения должны уйти на второй план. Это идеальный период для деловых и романтических встреч. 

Лев

У Львов наступает очень благоприятный период для духовных практик. Можно заняться медитациями, а том числе на поиск жизненного пути. Это будет полезно для всех, кто не знает, что делать дальше и куда двигаться. Раскрывать свои карты окружающим пока не стоит. Даже самые близкие люди могут своими сомнениями заставить Львов отказаться от амбициозных планов. Выходные станут глотком свежего воздуха. 3 и 4 числа можно спокойно отправляться в дальние поездки, менять обстановку, заниматься шопингом.

Дева

Первая половина недели у Дев может оказаться вялой. Три полезных упражнения помогут этим людям стать активнее и энергичнее. Желательно браться за самые важные дела уже с самого утра понедельника. Терять время даром сейчас является непозволительной роскошью. С другой стороны, торопиться тоже не надо. Спокойствие и размеренность, трудолюбие и ответственность — вот главные черты характера максимально успешных Дев в период с 29 марта по 4 апреля. Не стоит ждать чуда. Нужно трудиться, чтобы создать его самостоятельно.

Весы

Эта неделя для Весов станет временем исполнения самых заветных желаний. По крайней мере, людям этого знака удастся приблизиться к воплощению их в реальность. В этом им помогут четыре психологических трюка. Звезды помогут нейтрализовать их страхи и неуверенность. Они дадут Весам энергию, силу, волю к победе. Во многих делах произойдет сдвиг с мертвой точки, что, несомненно, порадует. На выходных ночные светила могут напомнить Весам о том, что очень хочется забыть. Это могут быть старые ошибки, неприятные воспоминания.

Скорпион

Счастье отнимают не звезды, не планеты и окружающие. Очень часто бывает так, что мы сами его отнимаем у себя. Происходит это посредством семи негативных привычек. Скорпионам на этой неделе удастся от них избавиться и понять, насколько этот мир может быть прост и понятен. Не исключены конфронтации на работе и дома. Их можно легко избежать, если не повышать голос без надобности. В ближайшее время вряд ли будет еще один столь же благоприятный период для внутренней работы над собой. Пришло время изменить отношение к себе и к миру.

Стрелец

Психология успеха заключается в правильных мыслях. Есть мысли, которые нам только мешают. Именно от них Стрельцам необходимо избавиться на этой неделе. Наступает очень благоприятный отрезок времени для новых начинаний и поисков себя. Финансовые дела пойдут в гору, как и любовные. В период с 29 марта по 4 апреля можно заниматься починкой старых вещей. Ошибка, которую нельзя допускать, — бездействие. Сейчас нужно двигаться к мечте и не бояться экспериментов. Уныние и серость лишат Стрельцов удачи.

Козерог

Козерогам стоит больше времени отдыхать, борясь со своим врожденным трудоголизмом. Дело в том, что активная работа — это палка о двух концах. Многие люди перегорают, уделяя огромное количество времени делам. Это может произойти и с Козерогами. Подобное может даже привести к самосглазу. Чтобы не допустить этого, необходимо отдыхать, менять обстановку.  Чрезмерная осторожность и переутомления приведут к проигрышу, так что лучше не бояться рисков. Это время амбициозных Козерогов, готовых на все ради мечты.
 
Водолей

На этой неделе Водолеям стоит сделать энергетику дома положительной. Дело в том, что только в родных стенах биополе сможет восстанавливаться достаточно быстро и эффективно. Не стоит посещать людные места и отправляться в дальние поездки. Нужно сфокусироваться на домашних делах, семье, второй половинке. В трудные минуты стоит уповать на помощь интуиции. Не исключено, что представителям данного знака на стыке марта и апреля придется поступиться принципами ради сохранения своего положения.

Рыбы

У Рыб мощное воображение, которое на этой неделе придется очень кстати. Им стоит пользоваться тремя упражнениями для более правильной и эффективной визуализации своих желаний. В работе и бизнесе пришло время стать более дисциплинированными. Звезды могут испытать Рыб на прочность, поэтому этим людям стоит ждать не только приятных сюрпризов, но и проблем. Представителям этого знака необходимо сфокусироваться на делах, которые требуют срочного завершения. Нельзя забывать и про своевременный отдых. Он будет очень полезен.

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