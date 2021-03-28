Астролог Василиса Володина назвали знаки Зодиака, у которых финансовые дела пойдут в гору

Весы

Эта неделя для Весов станет временем исполнения самых заветных желаний. По крайней мере, людям этого знака удастся приблизиться к воплощению их в реальность. В этом им помогут четыре психологических трюка. Звезды помогут нейтрализовать их страхи и неуверенность. Они дадут Весам энергию, силу, волю к победе. Во многих делах произойдет сдвиг с мертвой точки, что, несомненно, порадует. На выходных ночные светила могут напомнить Весам о том, что очень хочется забыть. Это могут быть старые ошибки, неприятные воспоминания.

Скорпион

Счастье отнимают не звезды, не планеты и окружающие. Очень часто бывает так, что мы сами его отнимаем у себя. Происходит это посредством семи негативных привычек. Скорпионам на этой неделе удастся от них избавиться и понять, насколько этот мир может быть прост и понятен. Не исключены конфронтации на работе и дома. Их можно легко избежать, если не повышать голос без надобности. В ближайшее время вряд ли будет еще один столь же благоприятный период для внутренней работы над собой. Пришло время изменить отношение к себе и к миру.

Стрелец

Психология успеха заключается в правильных мыслях. Есть мысли, которые нам только мешают. Именно от них Стрельцам необходимо избавиться на этой неделе. Наступает очень благоприятный отрезок времени для новых начинаний и поисков себя. Финансовые дела пойдут в гору, как и любовные. В период с 29 марта по 4 апреля можно заниматься починкой старых вещей. Ошибка, которую нельзя допускать, — бездействие. Сейчас нужно двигаться к мечте и не бояться экспериментов. Уныние и серость лишат Стрельцов удачи.

Козерог

Козерогам стоит больше времени отдыхать, борясь со своим врожденным трудоголизмом. Дело в том, что активная работа — это палка о двух концах. Многие люди перегорают, уделяя огромное количество времени делам. Это может произойти и с Козерогами. Подобное может даже привести к самосглазу. Чтобы не допустить этого, необходимо отдыхать, менять обстановку. Чрезмерная осторожность и переутомления приведут к проигрышу, так что лучше не бояться рисков. Это время амбициозных Козерогов, готовых на все ради мечты.

Водолей

На этой неделе Водолеям стоит сделать энергетику дома положительной. Дело в том, что только в родных стенах биополе сможет восстанавливаться достаточно быстро и эффективно. Не стоит посещать людные места и отправляться в дальние поездки. Нужно сфокусироваться на домашних делах, семье, второй половинке. В трудные минуты стоит уповать на помощь интуиции. Не исключено, что представителям данного знака на стыке марта и апреля придется поступиться принципами ради сохранения своего положения.

Рыбы