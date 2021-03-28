ДО СЛЕЗ! ⟩ Восемь уморительных ценников из продуктового магазина в России, которые прогремел на весь Интернет

Летом 2020 года продуктовый Solomon привлек внимание тысяч пользователей соцсетей своими странно-смешными чеками. Судя по всему, после волны популярности дела у магазина пошли в гору. Даже открыли отдел с хозтоварами.

ФОТО: Pikabu

Да и юмор вышел за пределы чеков — теперь посмеяться над забавными описаниями можно, ничего не покупая. Шутки прямо на ценниках. Пользовательница Pikabu painterkot зашла в новый отдел «Соломона» и запечатлела самые забавные.

ФОТО: Pikabu

«Кисловодский магазин «Соломон» снова «жжот»/ Открылся у них хозяйственный отдел, и наконец-то я туда зашла. Не пожалела ни разу», - пишет painterkot.

ФОТО: Pikabu

Пользователи соцсети в восторге от бальзама «для всех типов волос и даже для твоих», но вариантов, над чем посмеяться, множество. Пост painterkot быстро стал вирусным. За пару дней его оценило больше семи тысяч человек.

ФОТО: Pikabu

Напомним, впервые магазин попал в ленты пользователей соцсетей в июле 2020 года. На Pikabu завирусилась фотография чека из тогда ещё малоизвестного магазина. Уже скоро местные и туристы специально заезжали в продуктовый, хотя бы ради смешного чека.

ФОТО: Pikabu

[Фото © Pikabu]

Фото © Pikabu