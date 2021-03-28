Гороскоп на 28 марта: Близнецы смогут решить любую задачу, а у Раков семейный день

Овен

Вероятны домашние хлопоты, придется разбираться с накопившимися делами. Возможны проблемы со здоровьем. Могут обостриться болезни нервной системы. Ваше подчеркнутое невмешательство в личную жизнь близких людей окажется не совсем правильным шагом. Проявите максимум участия и заботы.

Телец

День восстановления утраченных связей. Вероятно, что люди, которые были вам дороги и близки в прошлом, вновь появятся на вашем пути. Может быть, вам удастся исправить ошибки и недоразумения, связанные с прошлым. Постарайтесь избежать лишней откровенности, пока держите при себе планы на будущее.

Близнецы

День отмечен духовным преображением. Обострится способность к синтезированному восприятию проблем. Возможно, вы сможете безошибочно предугадать события ближайшего времени. Вам удастся успешно найти решение проблемы, касающейся одного из ваших друзей. Вероятны вещие сны.

Рак

День отмечен гармонией в семейных отношениях. Супруги почувствуют очередной виток обновления чувств. Вероятны совместные поездки, путешествия. Влюбленные могут строить радужные планы на будущее, которые окажутся вполне осуществимы.

Лев

Постарайтесь не принимать близко к сердцу негативные тенденции дня. Не занимайтесь самобичеванием, так как от этого ничего не изменится. Возможна легкая депрессия. Постарайтесь не уходить в себя, а сконцентрируйтесь на проблемах окружающих вас людей. Может быть, вы увидите несоизмеримость ваших и их проблем.

Дева

Сегодня лучше всего заняться личными делами и укреплением здоровья. Вероятны крупные изменения в быту: ремонт, покупка мебели или осложнение отношений с соседями. Одиноких представителей знака ждут интересные встречи с единомышленниками.

Весы

Вполне возможны серьезные изменения в личных отношениях, как положительные, так и отрицательные. Может случиться и так, что вы станете жертвой сплетен. Постарайтесь принять все меры, чтобы избежать этих неприятностей.

Скорпион

Вам придется больше, чем обычно, заниматься семейными и бытовыми проблемами. Возможно, что все начинания будут обречены на провал, а надеждам не суждено сбыться. Это может привести к нервным срывам и потере интереса к семейным ценностям.

Стрелец

Сегодня вас ожидает эмоциональный подъем. Постепенно возрастут сексуальная энергия, личное обаяние. К сожалению, во второй половине дня возможны неприятности в общении со старшими родственниками. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс – и все станет на свои места.

Козерог

Необходимо сопротивляться дурным влияниям, отрешиться от суеты и тщеславия. В этот день окружающая действительность проецируется на вас, поэтому следите за приметами. Рекомендуются действия, направленные на укрепление семьи, благоустройство дома.

Водолей

Гороскоп на сегодня рекомендует снизить активность, чаще бывать на свежем воздухе. Во второй половине дня ваша интуиция заметно усилится, вы сможете хорошо чувствовать настроения своего окружения. Это поможет вам правильно ориентироваться в самых сложных ситуациях и ясно видеть свое будущее.

Рыбы