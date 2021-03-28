Гороскоп на 28 марта: Близнецы смогут решить любую задачу, а у Раков семейный день

Вероятны домашние хлопоты, придется разбираться с накопившимися делами. Возможны проблемы со здоровьем. Могут обостриться болезни нервной системы. Ваше подчеркнутое невмешательство в личную жизнь близких людей окажется не совсем правильным шагом. Проявите максимум участия и заботы.
День восстановления утраченных связей. Вероятно, что люди, которые были вам дороги и близки в прошлом, вновь появятся на вашем пути. Может быть, вам удастся исправить ошибки и недоразумения, связанные с прошлым. Постарайтесь избежать лишней откровенности, пока держите при себе планы на будущее.
День отмечен духовным преображением. Обострится способность к синтезированному восприятию проблем. Возможно, вы сможете безошибочно предугадать события ближайшего времени. Вам удастся успешно найти решение проблемы, касающейся одного из ваших друзей. Вероятны вещие сны.
День отмечен гармонией в семейных отношениях. Супруги почувствуют очередной виток обновления чувств. Вероятны совместные поездки, путешествия. Влюбленные могут строить радужные планы на будущее, которые окажутся вполне осуществимы.
Постарайтесь не принимать близко к сердцу негативные тенденции дня. Не занимайтесь самобичеванием, так как от этого ничего не изменится. Возможна легкая депрессия. Постарайтесь не уходить в себя, а сконцентрируйтесь на проблемах окружающих вас людей. Может быть, вы увидите несоизмеримость ваших и их проблем.
Сегодня лучше всего заняться личными делами и укреплением здоровья. Вероятны крупные изменения в быту: ремонт, покупка мебели или осложнение отношений с соседями. Одиноких представителей знака ждут интересные встречи с единомышленниками.
Вполне возможны серьезные изменения в личных отношениях, как положительные, так и отрицательные. Может случиться и так, что вы станете жертвой сплетен. Постарайтесь принять все меры, чтобы избежать этих неприятностей.
Вам придется больше, чем обычно, заниматься семейными и бытовыми проблемами. Возможно, что все начинания будут обречены на провал, а надеждам не суждено сбыться. Это может привести к нервным срывам и потере интереса к семейным ценностям.
Сегодня вас ожидает эмоциональный подъем. Постепенно возрастут сексуальная энергия, личное обаяние. К сожалению, во второй половине дня возможны неприятности в общении со старшими родственниками. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс – и все станет на свои места.
Необходимо сопротивляться дурным влияниям, отрешиться от суеты и тщеславия. В этот день окружающая действительность проецируется на вас, поэтому следите за приметами. Рекомендуются действия, направленные на укрепление семьи, благоустройство дома.
Гороскоп на сегодня рекомендует снизить активность, чаще бывать на свежем воздухе. Во второй половине дня ваша интуиция заметно усилится, вы сможете хорошо чувствовать настроения своего окружения. Это поможет вам правильно ориентироваться в самых сложных ситуациях и ясно видеть свое будущее.
День благоприятный для наведения порядка в доме, ремонта, благоустройства квартиры. Стремление к обновлению, свежие идеи или новые люди, вошедшие в вашу жизнь, обогатят ваше существование и откроют глаза на новые возможности в деловой сфере. Не спешите с ответственным решением в личной жизни, ибо потом вам будет трудно что-либо изменить, пишет vedmochka.net.