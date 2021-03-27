Лобода потребовала компенсацию от пластического хирурга из Узбекистана

Врач на своей странице в Instagram продемонстрировал результат ринопластики одной из пациенток, которая, как отметили пользователи Сети, похожа на Лободу. Кроме того, хирург упомянул аккаунт исполнительницы.

Певицу задела публикация Чориева. В видеообращении она пригрозила врачу судом и потребовала выплаты компенсации морального вреда.

Что вам сказать, молодой человек? Так вы попали! Мои юристы уже с вами связываются. Готовьте большую моральную компенсацию!

– заявила исполнительница.

ФОТО: Instagram

Лобода опровергала домыслы фанатов о пластике лица. Она подчеркивала, что молодеет с годами лишь благодаря полноценному сну и правильному питанию.

А вот жена футболиста Павла Мамаева Алана, наоборот, подумывает о визите к пластическому хирургу. Она собралась делать подтяжку ягодиц. Но, по мнению блогера Лены Миро, бывшей модели, оказавшейся на грани развода, такие преображения вряд ли помогут. Ведь она, как выразилась светская львица, давно вышла в тираж.



