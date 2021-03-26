«Отстраняли от партий и ролей»: Волочкова подтвердила домогательства в Большом

Народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, что во время его работы в Большом театре молодые танцоры и танцовщицы подвергались домогательствам. В интервью для YouTube-шоу Василия Конова он обвинил бывшего худрука театра Сергея Филина в преследовании балерины Анжелины Воронцовой. С ней Цискаридзе выступал в спектакле «Щелкунчик».

«Он (Филин) мне в лицо посмел сказать: «Ты же мальчик умный, посоветуй ей, чтобы она совершила определенные вещи, и у нее все сложится, — сообщил хореограф. — При нашей степени близости, которую мы друг другу позволяли (когда вы сидите рядом с человеком бок о бок, знаете друг про друга все и даже больше), я ему сказал: "С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно". Встал и ушел».

Конфликт танцовщика с Филиным начался в 2013 году после заявления балерины о домогательствах. Согласно Цискаридзе, в тот момент он прекратил общение с обидчиком девушки. Также он сообщил, что Воронцову стали открыто травить после слов о харассменте со стороны Филина. В связи с этим ей пришлось уйти из Большого театра .

«Девочка сказала все честно — ее чуть не убили, — сказал Цискаридзе. — Такое количество серости ненавидело ее за то, что она красавица и талант! Девушка, которую с 15 лет преследовал человек, унижал, на удивление это вынесла. Такое давление этот подонок на нее оказывал!»

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что в театре «царят беспредел и коррупция», а девочек-балерин «превращают в проституток». По словам танцовщицы, это происходило еще в начале 2000-х, когда она была уволена из театра и выиграла против него суд. Также Волочкова рассказала о харассменте руководства в отношении балерин.

«И уже тогда я стала заложницей той ситуации, когда в репертуарную политику Большого театра стали вмешиваться деньги. Толстосумы приходили и говорили: «Вот эта мне дала и она будет танцевать, а эта не дала — гоните ее, — сказала Волочкова. — После того, как мне удалось выиграть в суде у Большого театра, девочки из кордебалета рассказывали, какой в театре творится ужас и кошмар.

Олигархическая тусовка во главе с (Анатолием) Иксановым устраивала званые вечера, снимая дворцы и в Лондоне, и в Париже. Администрация театра загоняла балерин на эти тусовки, предупреждая, что у банкета будет «продолжение», и им предстоит обслуживать этих мужиков в постели. Когда девочки отказывались, их отстраняли от партий и ролей».

Волочкова сказала, что на ее просьбу обнародовать эту информацию и наказать обидчиков все девушки ответили: «Нет, мы боимся». Балерина отметила, что только она и Цискаридзе не испугались публично рассказать правду.

«Если руководство театра превратило артистов в беспомощных, трусливых и загнанных рабов, то мы это все можем наблюдать в качестве исполнения», — подчеркнула собеседница.

Кроме того, Волочкова рассказала о домогательствах к ней со стороны экс-руководителя балетной труппы Мариинского театра Махара Вазиева. По словам балерины, он выставил ей условия личного и финансового характера.

«Мне было 18 лет, я не хотела с такого момента начинать свой путь и ответила отказом. Этот человек пытался превратить мою жизнь в кошмар, — призналась Волочкова. — Затем он поехал в Милан и возглавил там группу балета. И за то, что он приставал к балеринам там, профсоюз не допустил такого беспредела и выгнал его из театра. Ну а сейчас он пришел разваливать труппу Большого театра.

Я уже рассказывала журналистам, как Вазиев подгонял девочек олигархам, построившим специальный отель (назовем его "бордель")».

Балерина добавила, что ей и Цискаридзе повезло застать в Большом театре период руководства Юрия Григоровича, когда там царила творческая атмосфера и не было проституции.



