Пт, 26.03.2021
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Стилист Женя Фокин поддержал Министерство социальных дел и подобрал купальник для Каи Каллас

Стилист Женя Фокин ФОТО: Taavi Luhamaa

Звездный стилист Женя Фокин поделился в Instagram постом в поддержку онлайн-кампании Министерства Социальных дел, проводимую под хештегом #sesthoolin (#потомучтозабочусь). В нем стилист подобрал для премьер-министра Кайи Каллас, по его мнению, подходящий купальник. Отсылка такого выбора ведет к возможному продлению ограничений до лета. Однако, помимо юмористического смысла, пост несет в себе глубокое послание.

Кампания Министерства социальных дел #sesthoolin, призывает людей подавать пример в социальных сетях. «Покажите, что вы заботитесь о людях вокруг вас и хотите, чтобы кризис закончился как можно скорее», - говорится в сообщении Министерства социальных дел в Instagram.

Если по хештегу вы сможете найти участников кампании в масках и держащих в руках плакаты, то Фокин подошел к участию совершенно иначе. «Если бы я мог выбрать пляжную одежду для Кайи», - написал стилист и поделился фотографией относительно странного бикини, вдохновленного медицинской маской.

«Складывается такое ощущение, когда смотришь новости, следишь за СМИ, что на Тоомпеа обитает немного лучшая человеческая раса, а политики как будто более элитарней», - размышляет Фокин в своих сторис в Instagram. Мужчина считает, что, несмотря на тяжелые времена, выходом будет отнюдь не наем новых специалистов по коммуникациям, которые придумывали бы новые кампании с намеком на #sesthoolin, пишет Elu24.

«Вам реально не все равно, вы действительно заботитесь?» - спрашивает он. Мужчина считает, что министерству следует обратиться к реальным людям и спросить их, какие могут быть выходы из сложной ситуации. По словам стилиста, можно пообщаться, например, с потерявшими работу родителями. «Это легкая попытка манипуляции по взмаху пальца: что, если вы не будете хорошо себя вести, то лета не наступит - так не пойдет», - решительно настроен Фокин, который сейчас находится на Бали.

«Вместо всей этой кампании просто потратьте эти деньги куда-нибудь, почему бы не на большие семьи, или в Банк еды. У меня возникает ощущение, что они думают не головой, а каким-то другим местом», - с мокрыми глазами делился сторис мужчина, имея в виду решения Рийгикогу.


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