Стилист Женя Фокин поддержал Министерство социальных дел и подобрал купальник для Каи Каллас

Кампания Министерства социальных дел #sesthoolin, призывает людей подавать пример в социальных сетях. «Покажите, что вы заботитесь о людях вокруг вас и хотите, чтобы кризис закончился как можно скорее», - говорится в сообщении Министерства социальных дел в Instagram.

Если по хештегу вы сможете найти участников кампании в масках и держащих в руках плакаты, то Фокин подошел к участию совершенно иначе. «Если бы я мог выбрать пляжную одежду для Кайи», - написал стилист и поделился фотографией относительно странного бикини, вдохновленного медицинской маской.

«Складывается такое ощущение, когда смотришь новости, следишь за СМИ, что на Тоомпеа обитает немного лучшая человеческая раса, а политики как будто более элитарней», - размышляет Фокин в своих сторис в Instagram. Мужчина считает, что, несмотря на тяжелые времена, выходом будет отнюдь не наем новых специалистов по коммуникациям, которые придумывали бы новые кампании с намеком на #sesthoolin, пишет Elu24.

«Вам реально не все равно, вы действительно заботитесь?» - спрашивает он. Мужчина считает, что министерству следует обратиться к реальным людям и спросить их, какие могут быть выходы из сложной ситуации. По словам стилиста, можно пообщаться, например, с потерявшими работу родителями. «Это легкая попытка манипуляции по взмаху пальца: что, если вы не будете хорошо себя вести, то лета не наступит - так не пойдет», - решительно настроен Фокин, который сейчас находится на Бали.

«Вместо всей этой кампании просто потратьте эти деньги куда-нибудь, почему бы не на большие семьи, или в Банк еды. У меня возникает ощущение, что они думают не головой, а каким-то другим местом», - с мокрыми глазами делился сторис мужчина, имея в виду решения Рийгикогу.



