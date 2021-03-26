Постковидный бэби-бум: кто из знаменитостей стал родителями в 2021-м?

Ряды родителей пополнили многие российские и зарубежные знаменитости. Кто-то стал родителями впервые, а кто-то уже перешел в статус многодетных. Кто из звезд родил детей в 2021-м, рассказывает Пятый канал.

У Дмитрия Шепелева родился сын

Телеведущий и его возлюбленная Екатерина Тулупова стали родителями. Радостной новостью Шепелев поделился на своей странице в Instagram. Мальчик появился на свет в элитной столичной клинике. Его имя пока что держат в секрете.

Для Шепелева, как и для Тулповой, новорожденный стал вторым ребенком. Дмитрий воспитывает сына Платона, которого родила Жанна Фриске. У Екатерины есть дочь Лада от первого брака. Малыши ладят между собой, но новость о том, что у них будет братик, сначала приняли без энтузиазма. Но вскоре свыклись с мыслью о пополнении в семье.

Эмма Стоун родила первенца

Звезда фильма «Ла-Ла Лэнд» впервые стала мамой, сообщил TMZ. Источники портала поделились информацией, что Эмма Стоун родила 13 марта в Лос-Анджелесе. Пол ребенка и имя пока неизвестны. Из-за большого живота актрисы среди ее поклонников ходили слухи о двойне. Отцом ребенка Стоун стал ее муж — комик и режиссер Дэйв МакКэри.

Эмма Стоун и Дэйв МакКэри тайно поженились в 2019-м. Новость о бракосочетании пары просочилась в СМИ в сентябре того же года. До замужества актриса встречалась с Эндрю Гарфилдом, с которым познакомилась на съемках фильма «Новый Человек-паук» в 2010-м. Пара рассталась спустя пять лет.

Кети Топурия родила сына Адама

Кети Топурия скрывала беременность от общественности и поклонников, но многие догадывались, что она уже в положении от нового возлюбленного. О том, что певица станет мамой во второй раз, стало известно осенью 2020-го. Кети и Лев Деньгов поженились в ноябре: Топурия надела свадебное платье на последних месяцах беременности. Певица родила сына 21 января 2021-го. Мальчика назвали Адам.

Солистка группы A'Studio впервые стала мамой в 2015-м. Кети родила дочь Оливию от бизнесмена Льва Гейхмана. Их брак распался спустя четыре года семейной жизни. После неудачного романа с рэпером Гуфом, Топурия встретила второго мужа — бизнесмена и общественного деятеля Льва Деньгова.

Татьяна Арнтгольц родила сына Данила

В декабре 2020-м стало известно, Татьяна ждет второго ребенка. Актриса была беременна от своего второго мужа актера Марка Богатырева. О пополнении в семье сообщила сама Арнтгольц на личной странице в Instagram. Она родила сына Данилу в конце февраля 2021-го.

У Татьяны Арнтгольц уже есть старшая дочь Мария от актера Ивана Жидкова. Девочка появилась на свет в 2009-м. Спустя четыре года после рождения первенца, актеры расстались.

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