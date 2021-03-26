Вечером 24 марта после двух недель борьбы с болезнью остановилось сердце исполнительницы старинных цыганских и русских романсов Веры Соколовой. Ей было 65 лет! Как будто вчера она еще радовала поклонников своего творчества романсами и невероятной энергетикой, но в один миг судьба сложилась по-другому и ее жизнь так внезапно оборвалась... Вера останется в памяти родных, близких и всей страны сильной женщиной, девиз по жизни у артистки был такой простой и в то же время такой тяжелый: «Прорвемся!» - говорила она.

«Мама была очень добрым человеком и помогла многим людям. Участвовала в эстонской "Битве экстрасенсов", всегда выслушивала чужие проблемы, телефон разрывался даже по ночам, не всегда на меня хватало времени из-за этого, но я на нее не в обиде. В сентябре был сольный концерт, очень много людей пришло, был полный зал. Ее очень любили, еще мама много лет пела в ресторане Troika и помогала людям по всей Эстонии. Мне сейчас очень тяжело. К сожалению, меня не пустили в больницу к ней, но знаю, что она очень тяжело уходила», - сказала дочь Татьяна.