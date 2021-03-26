Утонул в реке: погиб основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий

«Погиб Саша Липницкий. Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе. Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря», — написал Троицкий. Смерть наступила в четверг, 25 марта. Данную информацию также подтвердили вдова и сын покойного музыканта в закрытой публикации в Facebook.

Александр Липницкий родился в 1952 году. Он закончил факультет журналистики МГУ и с 1975 года издавался в советской прессе как специалист по джазу. В 1980 году Липницкий познакомился Борисом Гребенщиковым и другими участниками группы «Аквариум», позже он начал гастролировать вместе с ними.