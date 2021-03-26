Гороскоп на 26 марта: Овнам стоит прислушаться к советам близких, а Ракам лучше залезть в панцирь и не высовываться

Овен



Хороший день для коллективной работы, совместных мероприятий. Прислушивайтесь к советам друзей. Их суждения будут верными, своевременными и точными. Избыток энергии может оказаться разрушительным – вероятны проявления несдержанности, категоричности в высказываниях, конфликты с окружающими.

Телец

Благоприятны активность в работе, планирование новых дел и завершение начатых. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. Многие одинокие представители знака встретят свою половину.

Близнецы

Вероятно, сегодня вы почувствуете уравновешенность мыслей и чувств. В спокойной обстановке вам удастся справиться со многими текущими делами. Вы сможете разобраться в самых запутанных ситуациях. Особенно благоприятной будет вторая половина дня. Рекомендуются спокойный отдых в кругу семьи, игры с друзьями или детьми, которые будут рады общению с вами.

Рак

Звезды рекомендуют воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов с незнакомыми людьми. Напряженная обстановка в общественной жизни может отрицательно повлиять на вашу психику. Не рекомендуется рисковать, строить нереальные планы. От вашей сдержанности и осмотрительности в поведении будут зависеть дальнейшие успехи во всех сферах жизни.

Лев

Удачный день для деловой и творческой активности. Начинается период обновления. Вероятны перспективные связи, которые со временем выведут дело из кризиса прошлых лет. В сфере личных отношений также начинается движение к улучшению и упрочению связей. Вы станете необычайно привлекательными в глазах окружающих и сумеют привлечь к себе внимание новых друзей и поклонников.

Дева

День благоприятен для улучшения материального положения. Коммерческие поездки сложатся удачно в том случае, если вы проявите собранность, умение концентрироваться на главном. В семье атмосфера заметно улучшится. Выбор ситуации будет определяться вами.

Весы

В первой половине дня благоприятны оформление нотариальных документов, обращения к начальству, органам власти, в учреждения. Придется тратить время, силы и деньги на нерешенные проблемы, выяснение отношений с коллегами или близкими людьми.

Скорпион

Хороший день для коллективной деятельности. Хотя не все сложится гладко, основные вопросы можно будет решить сегодня. Вечером используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь. Проявите дальновидность и умение найти компромисс – это, пожалуй, единственный способ избежать необдуманных решений по отношению к любимому человеку.

Стрелец

Кардинальные изменения в жизни представителей данного знака могут быть связаны со сменой работы, места жительства, с заключением брака или (что маловероятно) разводом. Возможны поддержка и покровительство влиятельных лиц, которые продвинут ваши дела.

Козерог

Возрастает вероятность ошибок в работе и некорректного поведения в общении с окружающими. Поэтому не следует проявлять активность в любых сферах деятельности. Следует обращать внимание на дурные знаки и предзнаменования.

Водолей

Напряженный, двойственный день. Проходит под знаком защиты нравственных принципов и внутренней свободы. Судьба готовит вам очередные неприятные сюрпризы, вероятна психологическая и материальная зависимость. Чтобы избежать этого, внимательно относитесь к делам, связанным с деньгами или ценными бумагами.

Рыбы