ГАЛЕРЕЯ ⟩ Весна пришла в Таллинн: смотрите, как чудесен мартовский Пальяссааре

Далеко не у всех есть дачи за городом, поэтому люди стараются чаще гулять на природе в городе, чтобы хоть как-то развеяться, ведь мы очень устали не только от зимы, но и от пандемии коронавируса. Одно из таких тихих и живописных мест - микрорайон Пальяссааре, расположенный на одноименном полуострове таллиннского района Пыхья-Таллинн.

Наконец-то, уже в третий раз за этот месяц в эстонской столице почти полностью растаял снег, в ближайшие дни обещают солнечную погоду и температура воздуха прогреется до десяти градусов тепла. Об снегопаде в ближайшие дни синоптики не сообщают, поэтому природа продолжит просыпаться после зимней спячки.

В микрорайоне находится пляж Пикакари с детской игровой площадкой. Недалеко от пляжа расположен созданный 16 июня 2005 года орнитологический заповедник Пальяссааре. Там установлены вышки для наблюдения за птицами. И пляж, и нынешний заповедник в советское время были закрыты, там находились военные базы. Заповедник делится на две части: Суур-Пальяссааре (Большой Пальяссааре) и Вяйке-Пальяссааре (Малый Пальяссааре).

По вечерам влюбленные парочки приезжают сюда на автомобилях и любуются не только морскими видами, но и силуэтом Таллинна и в первую очередь столичных высоток. Но нужно быть внимательными и осторожными, на полуострове встречаются дикие животные и гадюки, в этот раз ничего подобного замечено не было.