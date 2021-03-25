ВИДЕО ⟩ Коронавирус не отступает: как долго смогут выдержать кошельки жителей Эстонии?

Сирет сказала, что осталась без работы, трудилась в области косметологии. Сидеть дома и отдыхать женщина сможет до тех пор, пока это позволит кошелек ее мужчины. Ее возлюбленный на данный момент при работе.

Мерле сообщила, что она - художник, сейчас особо ничем не занимается. Выживает благодаря зарплате мужа.

Предприятиям гостиничного сектора и СПА пришлось отказаться примерно от 30 процентов работников, продажи в строительных магазинах существенно упали, согласно анализу сточных вод, в Эстонии коронавирусом может болеть каждый 40-й взрослый. Если ситуация в стране не улучшится, ограничения будут ужесточаться.

Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал, что если на этой неделе количество зараженных не начнет уменьшаться, то ограничения в стране были недостаточными.

Мужчина по имени Вилле сказал, что он сидит без работы уже восемь месяцев. Он получил компенсацию по безработице, но в данный момент остался и без нее, больше помощи от государства ждать не приходится, никаких своих запасов у мужчины больше не осталось, поэтому он в очень печальной ситуации. Вилле сказал, что выдержит еще месяц или два, но не более.

Гражданка по имени Анне не удивила, и она осталась без работы в гостиничном бизнесе, на данный момент женщина ведет переговоры с Кассой по безработице и ищет наиболее подходящее решение. Она сама оплачивает счета и у нее есть финансовые сбережения.