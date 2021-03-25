МИНУС 200 КИЛОГРАММОВ ⟩ Максим Фадеев похудел в два раза: прежнего толстяка не узнать!

За последнее время продюсер, который раньше весил 211 килограммов, сбросил более 110 килограммов, однако всё же предпочитал портретные фото снимкам в полный рост. Но на этот раз 52-летний продюсер снова поделился в Инстаграме кадром, где можно было разглядеть его ставшую стройной фигуру. Фадеев позировал в шапке и пальто, стоя на улице, и широко улыбался.