МИНУС 200 КИЛОГРАММОВ ⟩ Максим Фадеев похудел в два раза: прежнего толстяка не узнать!
Борьба с килограммами оказалась более чем эффективной, сообщает Лайф.
Борьба с килограммами оказалась более чем эффективной, сообщает Лайф.
Многим Максим Фадеев запомнился как талантливый продюсер с довольно грузной фигурой. Однако композитор совершил такую трансформацию, что узнать его теперь под силу не каждому.
За последнее время продюсер, который раньше весил 211 килограммов, сбросил более 110 килограммов, однако всё же предпочитал портретные фото снимкам в полный рост. Но на этот раз 52-летний продюсер снова поделился в Инстаграме кадром, где можно было разглядеть его ставшую стройной фигуру. Фадеев позировал в шапке и пальто, стоя на улице, и широко улыбался.
Подписчики, которых у композитора 2,4 миллиона, не могли не восхититься его преображением. Они отметили, что Фадеев проделал большую работу, и попросили раскрыть тайну его диеты.
В январе Фадеев признавался, что сбросил 112 килограммов за 1,4 года. «Худел по своему ощущению и интуиции. И на основании накопленных знаний о медицине. Полностью слушал и слышал свой организм и никогда не насиловал его! Выработал систему, которую сейчас тестирую», — отмечал продюсер. Однако некоторые считали, что трансформация не обошлась без помощи медиков и пластических хирургов.