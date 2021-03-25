Чт, 25.03.2021
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ФОТО ⟩ Босиком по песку: Женя Фокин уже месяц наслаждается экзотикой Бали

Женя Фокин ФОТО: Taavi Luhamaa

Звездный стилист Женя Фокин признался на своей странице в Instagram, что прошел ровно месяц с тех пор, как он прилетел на солнечное Бали.

Время летит. Как вы видите, на мне одна и та же одежда, потому что я приехал сюда не для того, чтобы дефилировать по подиуму,

- рассказал он и добавил, что чем меньше у него одежды, тем более креативным он становится.

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