Почти не изменилась! Ирина Шейк опубликовала фото в бикини 15-летней давности

Но сама манекенщица старается не забывать о том, что ее карьера модели началась более 15 лет назад в Челябинске. И порой актриса делится этими своими воспоминаниями с подписчиками в соцсетях.

На сей раз Ирина опубликовала на своей странице в Instagram фото из личного архива, на котором будущая супермодель стоит в одном бикини посреди крохотной комнаты в хрущевке. Снимок датирован 2006 годом.

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Пользователи сети восхитились юной манекенщицей, отметив, что с годами она стала только прекраснее. Многих поразило, что за 15 лет Шейк ни капли не постарела.

«Вот это огонь!»

«Львица в молодости»;

«Слишком горячая»;

«Красива сейчас и красива тогда», — написали ей в комментариях.