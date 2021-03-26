Почти не изменилась! Ирина Шейк опубликовала фото в бикини 15-летней давности

Но сама манекенщица старается не забывать о том, что ее карьера модели началась более 15 лет назад в Челябинске. И порой актриса делится этими своими воспоминаниями с подписчиками в соцсетях.
На сей раз Ирина опубликовала на своей странице в Instagram фото из личного архива, на котором будущая супермодель стоит в одном бикини посреди крохотной комнаты в хрущевке. Снимок датирован 2006 годом.
Пользователи сети восхитились юной манекенщицей, отметив, что с годами она стала только прекраснее. Многих поразило, что за 15 лет Шейк ни капли не постарела.
«Красива сейчас и красива тогда», — написали ей в комментариях.
Сейчас за плечами Ирины Шейк контракты с такими мировыми брендами как Intimissimi, Armani Exchange, Givenchy, Lacoste и L’Oreal Paris. Она была на обложках журнала Vogue как минимум 14 раз.