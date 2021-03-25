Чт, 25.03.2021
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НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ! ⟩ В антисептиках обнаружили вызывающее рак вещество

Обработка рук антисептиком. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Американская компания Valisure провела исследование антисептиков на рынке и обнаружила, что в некоторых из них содержится вызывающее рак вещество — бензол. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Опасное для здоровья вещество нашли в средствах, которые попали на рынок в самый разгар пандемии, когда санитайзеры популярных марок были в дефиците. Специалисты компании выяснили, что бензол содержится в 17 процентах бутылок с дезинфицирующим средством. При этом в восьми процентах бутылок было зафиксировано количество вещества, превышающее предел, установленный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Согласно данным управления, такую концентрацию бензола человек может переносить «в течение относительно короткого периода времени».

Отмечается, что большинство средств, в которых содержался высокий уровень опасного вещества, были произведены в США и Китае.

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