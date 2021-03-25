Гороскоп на 25 марта: Девы и Весы, запаситесь терпением

Не исключено, что встреча по финансовым или юридическим вопросам может привести к нервному стрессу. Вероятно, неожиданные действия партнеров заставят вас работать сверхурочно, результат будет зависеть только от вашего профессионализма.
День благоприятный для новых начинаний. От вас требуется решительность и своевременность действий. Если вы будете слишком долго колебаться, то рискуете упустить свой шанс. На службе остерегайтесь быть втянутыми в интригу, которая начинается в верхах. Вероятны серьезные перестановки, которые принесут вам пользу. В личной жизни предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что вам удастся успешно обойти острые углы любовных проблем.
Пассивный, спокойный день. Следует подождать с реализацией серьезных проектов. Вы можете получить поддержку от партнеров и коллег. Избегайте всего, что ставило бы перед вами проблемы. Вторую половину дня посвятите общению с детьми. Если есть животные, то прогулки с ними будут способствовать установлению внутреннего равновесия. Единственная возможная неприятность – легкое недомогание.
Вероятно улучшение финансового положения: подарок или удачная покупка. Возможно предложение о более выгодной работе. Скорее всего вам предстоит романтическое свидание или встреча с давней симпатией. От вас будут ждать обещаний, но не стоит обнадеживать близкого человека, если вы не готовы ограничить свою свободу и связать себя раз и навсегда брачными узами.
Соблюдайте осторожность и осмотрительность при выполнении любого дела. Вероятны чувство усталости, легкое недомогание. Велика возможность случайной неудачи, в результате которой ваше положение ухудшится. Будьте осмотрительны в словах и поступках. Ваше безразличие по отношению к близким может серьезно изменить ситуацию в семье.
Напряженный день, требующий максимальной организованности и тщательного анализа ситуации. Не исключены проблемы в семье или с ближайшими родственниками. Однако знайте, что причиной всех конфликтов является ваш собственный характер, чрезмерная независимость и отстранение от домашних проблем.
Тяжелый и опасный день, отмеченный неуверенностью в собственных силах, расщеплением сознания, обманами, отравлениями. Негативные тенденции дня можно снизить только духовным и нравственным очищением. Избегайте гаданий, увлечения оккультными науками. Это может привлечь очень опасные и злые силы. Ограничьте общение и не принимайте серьезных решений.
Благоприятный день для заключения брака, зачатия, лечения. Не упускайте сегодня возможности завести массу новых интересных знакомств. Вероятно, представителям творческих профессий представится случай реализовать свои способности. Ваши смелость и неожиданность решений поразят окружающих людей. Однако будьте осторожны с незнакомыми людьми. Именно в этот день новые знакомства будут иметь негативные последствия.
Несмотря на то что вы не гонитесь за славой, признанием и деньгами, ваши успехи порадуют вас и укрепят уверенность в своих возможностях. В супружестве возможна двойственная ситуация, основанная на вашей повышенной чувствительности и излишней независимости. Возможно, вам придется окончательно определиться по отношению к своему партнеру.
Вероятно, вам удастся сконцентрировать все силы и справиться с любыми проблемами, провокациями и искушениями. Потакание своим слабостям может создать препятствия. Сегодня всячески избегайте выяснения отношений, общения с незнакомыми людьми.
Вас сегодня ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Рекомендуется навестить забытых друзей и родных, которые могут нуждаться в вашей помощи. Благоприятны творческая работа, прогулки с детьми.
Рекомендуется посвятить первую половину дня отдыху, привести в порядок документы, чтобы подготовиться к новой волне деловой активности и к неожиданным проверкам деятельности со стороны вышестоящих инстанций. Во второй половине дня благоприятны поездки и встречи с людьми, которые определяют вашу профессиональную сферу жизни, советует vedmochka.net.