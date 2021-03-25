Гороскоп на 25 марта: Девы и Весы, запаситесь терпением

Овен

Не исключено, что встреча по финансовым или юридическим вопросам может привести к нервному стрессу. Вероятно, неожиданные действия партнеров заставят вас работать сверхурочно, результат будет зависеть только от вашего профессионализма.

Телец

День благоприятный для новых начинаний. От вас требуется решительность и своевременность действий. Если вы будете слишком долго колебаться, то рискуете упустить свой шанс. На службе остерегайтесь быть втянутыми в интригу, которая начинается в верхах. Вероятны серьезные перестановки, которые принесут вам пользу. В личной жизни предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что вам удастся успешно обойти острые углы любовных проблем.

Близнецы

Пассивный, спокойный день. Следует подождать с реализацией серьезных проектов. Вы можете получить поддержку от партнеров и коллег. Избегайте всего, что ставило бы перед вами проблемы. Вторую половину дня посвятите общению с детьми. Если есть животные, то прогулки с ними будут способствовать установлению внутреннего равновесия. Единственная возможная неприятность – легкое недомогание.

Рак

Вероятно улучшение финансового положения: подарок или удачная покупка. Возможно предложение о более выгодной работе. Скорее всего вам предстоит романтическое свидание или встреча с давней симпатией. От вас будут ждать обещаний, но не стоит обнадеживать близкого человека, если вы не готовы ограничить свою свободу и связать себя раз и навсегда брачными узами.

Лев

Соблюдайте осторожность и осмотрительность при выполнении любого дела. Вероятны чувство усталости, легкое недомогание. Велика возможность случайной неудачи, в результате которой ваше положение ухудшится. Будьте осмотрительны в словах и поступках. Ваше безразличие по отношению к близким может серьезно изменить ситуацию в семье.

Дева

Напряженный день, требующий максимальной организованности и тщательного анализа ситуации. Не исключены проблемы в семье или с ближайшими родственниками. Однако знайте, что причиной всех конфликтов является ваш собственный характер, чрезмерная независимость и отстранение от домашних проблем.

Весы

Тяжелый и опасный день, отмеченный неуверенностью в собственных силах, расщеплением сознания, обманами, отравлениями. Негативные тенденции дня можно снизить только духовным и нравственным очищением. Избегайте гаданий, увлечения оккультными науками. Это может привлечь очень опасные и злые силы. Ограничьте общение и не принимайте серьезных решений.

Скорпион

Благоприятный день для заключения брака, зачатия, лечения. Не упускайте сегодня возможности завести массу новых интересных знакомств. Вероятно, представителям творческих профессий представится случай реализовать свои способности. Ваши смелость и неожиданность решений поразят окружающих людей. Однако будьте осторожны с незнакомыми людьми. Именно в этот день новые знакомства будут иметь негативные последствия.

Стрелец

Несмотря на то что вы не гонитесь за славой, признанием и деньгами, ваши успехи порадуют вас и укрепят уверенность в своих возможностях. В супружестве возможна двойственная ситуация, основанная на вашей повышенной чувствительности и излишней независимости. Возможно, вам придется окончательно определиться по отношению к своему партнеру.

Козерог

Вероятно, вам удастся сконцентрировать все силы и справиться с любыми проблемами, провокациями и искушениями. Потакание своим слабостям может создать препятствия. Сегодня всячески избегайте выяснения отношений, общения с незнакомыми людьми.

Водолей

Вас сегодня ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Рекомендуется навестить забытых друзей и родных, которые могут нуждаться в вашей помощи. Благоприятны творческая работа, прогулки с детьми.

Рыбы