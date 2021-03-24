Йорг Дюстервальд создает интересное искусство уже двадцать лет.

Йорг Дюстервальд создает интересное искусство уже двадцать лет. FOTO: Anke Pallokat via www.imago-images.de/imago images/Future Image/Scanpix

СМОТРИ ⟩ На этих снимках спрятана обнаженная модель – Вы можете ее найти?

Произведения немецкого художника Йорга Дюстервальда не стоят на месте, а краска не засыхает. Мужчина в очередной раз справился с забавным обманом зрения. Испытайте себя и найдите на фотографиях обнаженных женщин!

Йорг - искусный художник по телу, который уже двадцать лет создает настоящие шедевры. Особенность работы мужчины в том, что он умеет скрывать своих моделей на фотографиях с помощью телесных рисунков.

На недавнем снимке художник «спрятал» моделей у водоемов. Смотри фото и попробуй найти женщин!

Первый снимок:

Вы нашли на снимке модель Софию? ФОТО: Tschiponnique Skupin via www.imago-images.de/imago images/Future Image/Scanpix

Второй снимок:

А на этом снимке видите модель Софию? ФОТО: Tschiponnique Skupin via www.imago-images.de/imago images/Future Image/Scanpix

Третий снимок:

Модель Пола так искусно спрятано, что ее тяжело найти... ФОТО: Mike Koppold via www.imago-images.de/imago images/Future Image/Scanpix

Четвертый снимок:

Куда спряталась модель Йолина? ФОТО: Dennis Largo Schulz via www.imago-images.de/imago images/Future Image/Scanpix

Пятый снимок:

Йорг Дюстервальд создает интересное искусство уже двадцать лет. ФОТО: Anke Pallokat via www.imago-images.de/imago images/Future Image/Scanpix



