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СМОТРИ ⟩ На этих снимках спрятана обнаженная модель – Вы можете ее найти?
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Йорг Дюстервальд создает интересное искусство уже двадцать лет.
Произведения немецкого художника Йорга Дюстервальда не стоят на месте, а краска не засыхает. Мужчина в очередной раз справился с забавным обманом зрения. Испытайте себя и найдите на фотографиях обнаженных женщин!
Йорг - искусный художник по телу, который уже двадцать лет создает настоящие шедевры. Особенность работы мужчины в том, что он умеет скрывать своих моделей на фотографиях с помощью телесных рисунков.
На недавнем снимке художник «спрятал» моделей у водоемов. Смотри фото и попробуй найти женщин!
Первый снимок:
Второй снимок:
Третий снимок:
Четвертый снимок:
Пятый снимок:
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