Ушли на пике: пять актрис, жизнь которых оборвалась слишком рано

Анна Самохина

Об этой красавице-шатенке заговорили после ролей в фильмах «Узник замка Иф» и «Воры в законе». Своим выразительным взглядом она привлекала внимание всех окружающих мужчин и впечатляла зрителей даже через экран. В 2010 году у актрисы был обнаружен рак желудка четвертой стадии, который убил ее за два месяца. Анны не стало в возрасте 47 лет.

Наталья Юнникова

Наталья Юнникова. ФОТО: Скриншот видео Youtube

Известная зрителю по роли Василисы Михайловой из сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова скончалась осенью 2017 года. Актрисе было чуть меньше сорока, когда ей было диагностировано патологическое нарушение сердечного ритма, но Наталья отказалась следовать рекомендациям врачей и проходить дальнейшее обследование и лечение. В один день Юнникова упала в своей квартире и ударилась головой, медикам пришлось ввести ее в кому, но спустя четыре дня актриса скончалась, не приходя в сознание. Это произошло в возрасте всего 37 лет.

Екатерина Савинова

Екатерина Савинова. Кадр из фильма "Приходите завтра". ФОТО: Скриншот видео Youtube

Роль Фроси Бурлаковой (единственная в жизни главная роль актрисы) из картины «Приходите завтра» для Савиновой во многом была автобиографична. Как и героиня фильма сама Екатерина смогла вырваться из глубинки и стать знаменитой благодаря своему таланту. Во время съемок этого проекта артистка выпила парного молока и заразилась бруцеллезом. Несколько лет Савиновой удавалась побеждать болезнь большим количеством лекарств, но проблемы в карьере довели девушку до черты. В 1970 году, в возрасте 43 лет она повторила судьбу книжной героини Анны Карениной.

Мария Зубарева

Мария Зубарева ФОТО: Скриншот видео Youtube

Зубарева прославилась после выхода фильма «Второй раз в Крыму», после чего ее пригласили сниматься в первом российском сериале «Мелочи жизни», который выходил в эфир в течение пяти лет. На съемках этого сериала актриса наконец обрела свое женское счастье после двух неудачных браков. Она вышла замуж в третий раз и родила супругу двойняшек Елизавету и Романа, но сразу после этого у Зубаревой обнаружили рак последней стадии, который стремительно погубил перспективную актрису и молодую мать.

Микаэла Дроздовская

Микаэла Дроздовская. Кадр из фильма "Тени исчезают в полдень". ФОТО: Скриншот видео Youtube