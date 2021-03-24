Гороскоп на 24 марта: Раков ждет неидеальный день, а Львам нужно поставить на первое место себя

Овен

Рекомендуется посвятить этот день духовному совершенствованию. Ваше природное стремление к высшим идеалам вполне сможет реализоваться и принести очищение и внутреннюю свободу. Приятное приглашение, которое следует принять, не только разнообразит вашу жизнь и доставит удовольствие от общения, но и подарит новых друзей, которые, быть может, будут впоследствии очень дорожить вами.

Телец

День любви, прощения, покаяния. Рекомендуется посетить храм. Извинитесь, если считаете себя виноватым перед кем-либо, и простите обидчиков. Мужчинам-Тельцам противопоказана излишняя сосредоточенность на своих проблемах. Это может стать поводом к мелким ссорам с близкими людьми.

Близнецы

Может случиться так, что в вашем сочувствии и участии будут нуждаться многие из окружающих вас людей. День благоприятен для поездок, путешествий, приема гостей, встреч. Однако избегайте слишком шумных компаний. Семейным представителям знака активный отдых и общение с детьми позволят обрести душевный покой.

Рак

Не все будет складываться так, как хотелось бы. В этот день звезды рекомендуют обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности. Не упустите из виду ни одной детали! Сохраняйте настойчивость и упорство в достижении цели. Любовь и преданность близких вам людей защитят от неприятностей.

Лев

Ваши деловитость и трезвый расчет должны положительно отразиться на конечных результатах работы, что позволит добиться успехов. Следует обратить внимание на свое самочувствие. Соблюдайте диету, откажитесь от животной пищи, можете начать курс голодания под контролем врача.

Дева

В сфере профессиональной деятельности положитесь на интуицию. Встречи и деловые переговоры могут оказаться удачными и принести прибыль. Будьте внимательны при работе с бумагами. Вас ждут перемены в личной жизни. Особенно это касается мужчин.

Весы

Вероятно, что вам будет очень трудно принять правильное решение. Некоторая нерешительность, вызванная неверной информацией или влиянием постороннего человека, может явиться причиной финансовых потерь. Не доверяйте мнению даже самых близких людей, полагайтесь на свою интуицию и собственный здравый смысл.

Скорпион

Звезды предостерегают от обольщений, обманов, пустых иллюзий. Жизненный потенциал на низком уровне, поэтому обратите внимание на свое здоровье. У пожилых людей вероятны обострения хронических заболеваний. Не исключены вялость, головные боли. Сон накануне – вещий.

Стрелец

Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Не исключено, что сегодня на вашей деловой активности скажется плохое самочувствие. Возможны ухудшение отношений с коллегами, начальством, трудности в общении с друзьями и близкими людьми. Вероятны искушения плоти или встреча, которая принесет много неприятностей.

Козерог

Внезапно возникший конфликт может разрешиться в вашу пользу. Не расслабляйтесь – новые неприятности не заставят себя ждать. Вас могут огорчить также небольшие семейные неприятности. Нужно набраться терпения. Придется пережить трудности в отношениях с близкими людьми. Сон будет вещим, и следует ожидать исполнения.

Водолей

Не исключено, что ваши действия сегодня придут в противоречие с общепринятыми устоями и нормами. Из-за неосторожных высказываний или излишней категоричности вы не найдете понимания с близкими людьми. Внимательнее отнеситесь к своему здоровью, особенно к качеству питания.

Рыбы