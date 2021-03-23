Хмурая Рената Литвинова в толстовке показала, как выглядит по утрам

Актриса и режиссер Рената Литвинова продемонстрировала поклонникам, как выглядит наутро после спектакля. Артистка, недавно отметившая 54-летие, предстала без макияжа и укладки в удобной толстовке и наброшенном на голову капюшоне. Судя по неровному цвету кожи, фильтры обработки снимков Литвинова также применять не стала и селфи действительно получилось очень честным.