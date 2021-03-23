Хмурая Рената Литвинова в толстовке показала, как выглядит по утрам
54-летняя актриса и режиссер поделилась честным селфи, пишет Wmj.ru.
54-летняя актриса и режиссер поделилась честным селфи, пишет Wmj.ru.
Актриса и режиссер Рената Литвинова продемонстрировала поклонникам, как выглядит наутро после спектакля. Артистка, недавно отметившая 54-летие, предстала без макияжа и укладки в удобной толстовке и наброшенном на голову капюшоне. Судя по неровному цвету кожи, фильтры обработки снимков Литвинова также применять не стала и селфи действительно получилось очень честным.
Несмотря на непривычный вид артистки, поклонники осыпали ее комплиментами, а некоторые отметили, что таких утренних женщин любят больше. Ранее Наталья Водянова поделилась с поклонниками честным селфи. Супермодель предстала с собранными в пучок волосами, в терракотовой водолазке, с сияющей кожей и без фильтров.