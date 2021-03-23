Так себе мать: Агата Муцениеце пожаловалась, что разрывается между работой и воспитанием детей

Так, Агата честно призналась, что бешеный ритм работы сильно выматывает ее и оставляет мало времени для общения с детьми.

«Мне кажется, я зомби. Давно детей так не видела, чтобы погулять с ними, провести целый день. Решила, что освобожу в графике только один день для детей, потому что так себе мать получается», — рассказала Агата, добавив, что в один день у нее может поместиться несколько съемок, кинопроб и еще дружеская вечеринка.

Впрочем, насыщенный рабочий график иногда приносит позитивные моменты и детям. Так, благодаря работе Агаты на проекте «Голос. Дети» ее дочь Мия наконец-то встретилась со своим кумиром Егором Кридом. Трогательное фото из гримерки Агата уже публиковала у себя в инстаграме, ну а в видеоблог вошла и расширенная версия общения девочки с любимым певцом.

Актриса также извинилась перед подписчиками за то, что давно не выпускала новых видео.

«Чувствовала себя плохо, ребят, если честно. Просто депрессия случилась. Но я ее преодолела», — объяснила Агата.

Она также записала серию забавных видео с фильтром в виде обнимающего Тимати.

«Чтобы не ходить одной, со мной теперь все время рядом Тимон», — пошутила актриса.

Напомним, что свой блог Агата перестала снимать после скандала, связанного с домашним насилием со стороны Павла Прилучного. В феврале прошлого года Агата заявила, что собирается развестись с Павлом после почти девяти лет брака. Актриса рассказала, что Прилучный поднимал на нее руку, а также жаловалась на его пристрастие к алкоголю. Официально развод был оформлен в июне прошлого года.

У Павла после этого появилась новая избранница — актриса Мирослава Карпович, а вот личная жизнь Агаты пока покрыта тайной. В сети появлялись кадры, где Агата запечатлена с мужчиной, которого изначально ошибочно приняли за женатого режиссера Клима Шипенко. Затем в прессе появилась информация, что за Муцениеце ухаживает некий олигарх, уже подаривший ей дорогой автомобиль. Сама Агата эту информацию пока никак не комментировала.



